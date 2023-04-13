عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان: كلمة "ليفة" عملت مشكلة لمحمد سامي..وزينة مش بتهتم بالسوشيال ميديا

محمد رمضان
محمد رمضان

حل الفنان محمد رمضان، ضيف برنامج الراديو بيضحك على راديو 9090، وتحدث عن نجاح مسلسل “جعفر العمدة”.

وقال محمد رمضان،: “زينة عملت السهل الممتنع، وهي مش متجاهلة نجاح المسلسل ولا حاجة بس هي بتتعامل بحذر شديد، ومش بتهتم بالسوشيال ميديا اوي زي اختها ياسمين”.

موجز السوشال ميديا:هاشتاج محمد رمضان يتخطى الـ 10 مليارات مشاهدة عبر التيك توك..وصول الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك الجديد إلى القاهرة

روجينا: مفيش فرق عندي بين محمد رمضان وأمير كرارة


كما أضاف: "كلمة يا ليفة عملت مشاكل للمخرج محمد سامي عشان بقى يستخدمها في حياته العادية، وهي طلعت مني بالصدفة وبقت لازمة للدور.

 

وأكد محمد رمضان، أن نهاية مسلسل “جعفر العمدة” سوف تكون مرضية لجميع المشاهدين.

يذكر أن تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.

محمد رمضان الفنان محمد رمضان الراديو بيضحك راديو 9090 زينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا.. شعبة الذهب تحذّر من شائعات خطيرة تهدد سوق المعدن الأصفر

الزمالك اليوم.. مفاجأة بغرامة كهربا وبند غريب بعقد أوسوريو ومصير غامض لجمعة

بعد زيادة حافز إردب القمح.. الفلاحين: هدية السيسي لنا في عيد الفطر

صورة تكشف مشهدًا صادمًا بين جعفر العمدة وبلال شامة في الحلقة المقبلة

الحق اشتري| شعبة الذهب تفجر مفاجأة للمقبلين على الزواج

بعد أمطار اليوم على القاهرة.. الأرصاد تحذر المواطنين: لسه بكره

نداء عاجل من القنصلية المصرية في الكويت لرعاياها

طلب عاجل من مرتضى منصور لجماهير الزمالك بعد وصول المدرب الجديد

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| عودة صالح بعد غياب سنوات في سوق الكانتو..اعرف الضحية 22 لـ رامز جلال اليوم الخميس

لا أؤمن بالمساواة.. انتصار: بتوع حقوق المرأة ضيعوا حقها وقلبوا الرجالة علينا|فيديو

سوق الكانتو الحلقة 21| عودة صالح بعد غياب سنوات

تحت الوصاية الحلقة 6| دياب يسجن شقيقة منى زكي ويهدد عائلتها

تلت التلاتة الحلقة 5| مي سليم تنجو من الموت

سوق الكانتو الحلقة 20 .. رشاد يتنازل عن المحلات ليتزوج فاطمة

تحت الوصاية الحلقة 5|جد أبناء منى زكي يرفض التنازل عن الوصاية

سوق الكانتو الحلقة 19| فتحي عبد الوهاب يحتفل بزفافه

ترشيحاتنا

"أسوأ تسريب استخباراتي في التاريخ".. ترامب يوجه اتهامات خطيرة لـ بايدن

الأمم المتحدة تبحث انضمام البنوك الروسية لنظام سويفت..تفاصيل

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات تحقق المستحيل وردد أفضل 310 أدعية مستجابة

16 مصابًا و4 وفيات.. ننشر أسماء مصابي حادث تصادم سيارتين بصحراوي أسيوط

بث مباشر.. صلاة التهجد من رحاب الجامع الأزهر ليلة 22 من رمضان

شاب و 3 سيدات و16 مصابا .. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتطلع تريند على طول.. اِعرف الضحية 22 لـ رامز جلال غدا l خاص

خدت طريق سلمى الشيمي هواية| حكاية أم لبانة من الفيديوهات الخادشة للكلبشات

امرأة متزوجة من «دمية قماش» وتدّعي أنها حامل .. اعرف القصة؟

بزجاجة بلاستيك.. حيلة مبتكرة لعمل بسكويت العيد بدون ماكينة

فيديو

دموع ودعاء وروحانيات.. فرحة عارمة للمعتمرين أثناء هطول الأمطار على الكعبة

عروس تتزوج نفسها بسبب هروب زوجها من الفرح.. ما القصة؟ |فيديوجراف

مصرع شخصين في انهيار مغارة بالمغرب | ما السبب؟

ضبط اسماك مملحة فاسدة| ازاي نكتشف الفسيخ والرنجة الغير صالحة للاستهلاك ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ