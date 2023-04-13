محمد رمضان: كلمة "ليفة" عملت مشكلة لمحمد سامي..وزينة مش بتهتم بالسوشيال ميديا

حل الفنان محمد رمضان، ضيف برنامج الراديو بيضحك على راديو 9090، وتحدث عن نجاح مسلسل “جعفر العمدة”.

وقال محمد رمضان،: “زينة عملت السهل الممتنع، وهي مش متجاهلة نجاح المسلسل ولا حاجة بس هي بتتعامل بحذر شديد، ومش بتهتم بالسوشيال ميديا اوي زي اختها ياسمين”.



كما أضاف: "كلمة يا ليفة عملت مشاكل للمخرج محمد سامي عشان بقى يستخدمها في حياته العادية، وهي طلعت مني بالصدفة وبقت لازمة للدور.

وأكد محمد رمضان، أن نهاية مسلسل “جعفر العمدة” سوف تكون مرضية لجميع المشاهدين.

يذكر أن تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.