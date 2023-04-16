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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب هاتشباك أوتوماتيك بأقل سعر للمستعمل

سيتروين C3 موديل
سيتروين C3 موديل 2009

يبحث العديد عن شراء سيارة "أوتوماتيكية" الاداء مع سعر مناسب، في ظل تنوع العلامات التجارية، والتجهيزات الفنية، إلى جانب التصميمات الخارجية، سواء من فئة السيدان أو الرياضية متعددة الاستخدام SUV، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك.

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وتلقي فئة الهاتشباك إقبالا كبيرا من  محبي عالم السيارات، ويرجع ذلك إلى حجمها المتوسط، يمنح قائد السيارة الأفضلية في عملية الاصطفاف، بالاضافة إلى قدراتها في التغلب على مشكلات الازدحام.

سيتروين C3 موديل 2009 أوتوماتيك 

وتعتبر السيارة سيتروين C3 موديل 2009، واحدة من أشهر الاصدارات المقدمة من الصانع الفرنسي، والتي ظهرت عبر احدث صفحات بيع وشراء السيارات المستعملة الكترونيًا وهي في حالة جديدة، مع ناقل سرعات اوتوماتيكي.

سيتروين C3 موديل 2009 أوتوماتيك 

وتعمل السيارة سيتروين C3 موديل 2009 عبر تقنية الدفع الامامي، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بالاضافة إلى احتوائها على العديد من التجهيزات تتضمن نظام صوتي ترفيهي، ومدخل AUX و USB، إلى جانب نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

سيتروين C3 موديل 2009 أوتوماتيك 

وتضم السيارة سيتروين C3 موديل 2009 قفل مركزي للابواب، وانذار مانع للسرقة، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، مع مكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالاضافة إلى وسائد هوائية للمقعد الامامي.

سيتروين C3 موديل 2009 أوتوماتيك 

وتتمتع السيارة سيتروين C3 موديل 2009 بحالة خارجية جيدة، على الرغم من وجود عدة ترميمات، ولكن تؤكد البيانات الخاصة بتلك النسخة تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل، مع قطع مسافة اجمالية بلغت 180 الف كيلومتر.

 

سعر السيارة سيتروين C3 موديل 2009 

 

تقدم السيارة سيتروين C3 موديل 2009 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية بلغت 185 الف جنيه.

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