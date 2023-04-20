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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه لأعراضها .. كل ما تريد معرفته حول حساسية حبوب اللقاح

حساسية
حساسية

يعاني الملايين من الأشخاص بسبب حساسية الأعراض الناتجة عن التعرض لحبوب اللقاح من الأشجار والعشب والأعشاب الضارة.

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أعراض حساسية حبوب اللقاح

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه حبوب اللقاح وتتنفس هواءً ثقيلًا من حبوب اللقاح ، فقد تواجه أعراضًا مثل:

العطس
إحتقان بالأنف
سيلان الأنف
عيون دامعة
حكة في الحلق والعينين
صفير
يمكن أن تتفاقم حبوب اللقاح أيضًا إلى الربو الأعراض ، بما في ذلك زيادة السعال والصفير.

علاج حساسية حبوب اللقاح

يمكن أن تساعد لقطات الحساسية جسمك على بناء مقاومة لحبوب اللقاح.

الأقراص التي تذوب تحت اللسان للأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه العشب والراجويد.

ولكن يجب أن تبدأ هذه الأدوية قبل 12 أسبوعًا من توقع ظهور الأعراض

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