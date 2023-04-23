دعاء حكم عن دورها في جعفر العمدة: ركبي اتعورت في أحد المشاهد

كشف الفنانة دعاء حكم، كواليس وتفاصيل مشاركتها في مسلسل " جعفر العمدة" الذي تم عرضه في رمضان الماضي.

وقالت دعاء حكم في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة "، :" لم أشعر بصعوبة في تجسيد شخصية صباح في جعفر العمدة ".

وأضافت دعاء حكم :" مشاهد الخناقات والضرب كانت صعبة والجميع تعب فيها ".

وتابعت دعاء حكم :" في مشهد الضرب مع شخصية نعيم في جعفر العمدة ركبي اتعورت بسبب الجلوس على الأرض في المشهد ".

وأكملت دعاء حكم:" بعض مشاهد الخناقات كان بها ضرب حقيقي كي يصل للمشاهد بواقعية ".