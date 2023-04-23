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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دعاء حكم عن دورها في جعفر العمدة: ركبي اتعورت في أحد المشاهد

دعاء حكم
دعاء حكم

كشف الفنانة دعاء حكم، كواليس وتفاصيل مشاركتها في مسلسل " جعفر العمدة" الذي تم عرضه في رمضان الماضي.

 

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وقالت دعاء حكم في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة "، :"  لم أشعر بصعوبة في تجسيد شخصية صباح في جعفر العمدة ".

 وأضافت دعاء حكم :" مشاهد الخناقات والضرب كانت صعبة والجميع تعب فيها ".

وتابعت دعاء حكم :" في مشهد الضرب مع شخصية نعيم في جعفر العمدة ركبي اتعورت  بسبب الجلوس على الأرض في المشهد ".

 وأكملت دعاء حكم:" بعض مشاهد الخناقات كان بها ضرب حقيقي كي يصل للمشاهد بواقعية ".

دعاء حكم جعفر العمدة العمدة محمد رمضان اخبار التوك شو

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