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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الملك والملكة.. هالة صدقي تكشف تفاصيل معايدة محمد صلاح بعد نجاح جعفر العمدة

هالة صدقي
هالة صدقي

كشفت الفنانة هالة صدقي تفاصيل معايدة لاعب كرة القدم المصري العالمي محمد صلاح لها، في مكالمة عبر الفيديو بالتزامن مع انتهاء عرض مسلسل جعفر العمدة.

 

ونشرت هالة صدقي عبر انستجرام، صورة من مكالمة محمد صلاح لها ولأسرتها عبر الفيديو، وعلقت عليها قائلة:" العيد عيدين بمعايدة مو صلاح حبيب قلب صفصف من جوه ، الملك والملكه لما يعيدوا ويباركوا لبعض لغه ملوك كل سنه وانتوا طيبين ، واجمل عيد لمو صلاح". 

 

جاء ذلك بعد أيام من نشر محمد صلاح صورة له أثناء متابعة مسلسل جعفر العمدة الذي كان من ضمن قائمة مشاهداته الدرامية في شهر رمضان. 

 

وتحل الفنانة هالة صدقى وأبنائها ضيوفا على برنامج معكم منى الشاذلى ثانى أيام عيد الفطر احتفالا بنجاحها الكبير التى حققته بمسلسل “جعفر العمدة”.

هالة صدقي برنامج معكم منى الشاذلى محمد صلاح منى الشاذلى انستجرام جعفر العمدة”

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