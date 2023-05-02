أخبار السيارات|أرخص "زيرو" أوتوماتيك في مصر..5 إصدارات يابانية جديدة تبدأ من 330 ألف.. سعر تيجو 3 وكابتيفا

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

وصل سعر السيارة MG 5 إلى 609.990 جنيه، وذلك للفئة الاولى المطروحة محليًا، بعد ان شهدت في بداية مايو 2023 زيادة سعرية جديدة شملت جميع الفئات المقدمة من تلك النسخة، والتي تعد هي ارخص اصدارات شركة ام جي في مصر.

شهدت السيارة بي واي دي F3 زيادة سعرية جديدة مع بداية شهر مايو، حيث قدرت بـ 10 الاف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة محليًا، وعلى الرغم من ذلك تظل هذه السيارة هي ارخص نسخة أوتوماتيكية الاداء تقدمها الشركة الصينية، إلى جانب سعر الفئة الاولى والتي تقدم بناقل حركة مانيوال.

تتنوع السيارات المطروحة داخل السوق المصري، سواء من ناحية التجهيزات الفنية، او التصميمات الهيكلية، بين عائلة السيدان او الهاتشباك، او الفئة الرياضية، بالاضافة ايضا إلى تنوع بلد المنشأ ومنها السيارات التي تحمل علامة تجارية يابانية.

ارتفعت أسعار السيارة اريزو 5 موديل 2023 داخل السوق المصري، وذلك بنسبة اجمالية بلغت 10 الاف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة، والتي تتصدر قائمة السيارات الارخص سعرًا المطروحة من شركة شيري الصينية في مصر.

شهدت السيارة شيفروليه كابتيفا زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري، شملت جميع الفئات المطروحة محليًا من هذه النسخة والتي تنتمي عائلة الـ SUV، وبذلك اصبحت اسعار السيارة تبدأ من 979.990 جنيه، لتكسر حاجر المليون بعد ان وصلت اسعار الفئة الاخيرة إلى مليون و 109.990 ألف جنيه.

شهدت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 زيادة سعرية جديدة قدرها 10 الاف جنيه مع بداية شهر مايو، بالاضافة إلى حزمة من التغيرات السعرية الاخرى التي شملت قائمة سيارات شيري، وعلى الرغم من ذلك تظل هذه النسخة هي ارخص سيارة رياضية تقدمها شيري داخل السوق المصري.