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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات يابانية جديدة في مصر .. تبدأ من 330 ألف جنيه

5 سيارات ذات علامة
5 سيارات ذات علامة تجارية يابانية داخل السوق المصري

تتنوع السيارات المطروحة داخل السوق المصري، سواء من ناحية التجهيزات الفنية، او التصميمات الهيكلية، بين عائلة السيدان او الهاتشباك، او الفئة الرياضية، بالاضافة ايضا إلى تنوع بلد المنشأ ومنها السيارات التي تحمل علامة تجارية يابانية.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات ذات علامة تجارية يابانية داخل السوق المصري بأسعار تبدأ من 330 ألف جنيه.

5 سيارات ذات علامة تجارية يابانية داخل السوق المصري

نبدأ القائمة بسيارة شركة سوزوكي اليابانية وتحديدًا النسخة سيلاريو من فئة الهاتشباك، والتي تقدم بسعر يبدأ من 329.900 جنيه للفئة الاولى مانيوال، و 339.900 جنيه للفئة الثانية، و 349.900 جنيه للفئة الثالثة، بينما تقدم الفئة الرابعة والتي زودت بناقل سرعات أوتوماتيكي بسعر 399.900 جنيه، مع قدرات فنية تتمثل في محرك 1000 سي سي، بقوة 65 حصانا، و 89 نيوتن/متر

5 سيارات ذات علامة تجارية يابانية داخل السوق المصري

ومن السيارات اليابانية ايضا هي النسخة الارخص سعرًا بين عائلة تويوتا، وهي بيلتا حيث تبدأ اسعارها من 540 ألف جنيه للفئة الاولى، و 595 الف جنيه للثانية، وتعمل جميع الفئات بناقل سرعات أوتوماتيكي، مع محرك سعة 1500 سي سي، بقوة 103 أحصنة، و138 نيوتن/متر من عزم الدوران.

5 سيارات ذات علامة تجارية يابانية داخل السوق المصري

وتطرح شركة ميتسوبيشي اليابانية نسختها اكليبس كروس موديل 2023، والتي تنتمي فئة الـ SUV، مع قيمة سعرية تتراوح بين 880 ألف جنيه للفئة الاولى وحتى مليون و40 ألف جنيه للفئة كاملة التجهيزات، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية 950 الف جنيه، و 990 الف جنيه للفئة الثالثة، وتعمل السيارة بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانا، بالاضافة إلى عزم دوران يبلغ 250 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي من 8 نقلات.

5 سيارات ذات علامة تجارية يابانية داخل السوق المصري

ونرجع إلى سيارات شركة سوزوكي تحديدًا للنسخة سياز، والتي تقدم بسعر رسمي يبلغ 494.900 جنيه للفئة الاولى، و 544.900 جنيه للثانية، بينما يتم طرحها بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة اجمالية بلغت 104 أحصنة، و 138 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تتسارع العجلات بواسطة علبة تروس أوتوماتيك رباعية النقلات.

5 سيارات ذات علامة تجارية يابانية داخل السوق المصري

ويشارك الصانع الياباني ميتسوبيشي ايضا بالسيارة اكسابندر، والتي تنتمي للفئة العائلية صاحبة الـ 7 مقاعد، وتبدأ اسعارها من 760 الف جنيه حتى 800 الف جنيه، بينما تتمتع بمحرك بقوة 104 أحصنة، سعة 1500 سي سي، و 141 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى تسارع مدته 13.8 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.

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