ما العمر الافتراضي لإطار السيارة وكيفية اختياره| تفاصيل

تساهم إطارات السيارة في الحصول علي أداء وراحة أثناء القيادة، حيث تعتبر الإطارات عنصر الاتصال بين الطريق والسيارة، وبالتالي يجب أن تنقل الإطارات أوامر القيادة والتوجيه والفرامل بشكل أمن في جميع الأوقات، ومن هنا يجب علي أصحاب السيارات عند شراء إطارات جديدة أن يقوموا بشراء نوع عالي الجودة .

العمر الافتراضي لإطار السيارة وكيفيه اختياره

- هناك عدة عوامل يجب مراعاتها عند شراء إطارات جديد :

1 - اختيار نقشة الإطار

عند شراء إطارات جديدة يجب شرائها حسب مقاسات السيارة ولا يفضل تغيرها، لان الإطارات مهمة جدا لسلامة قائد السيارة وركابها، ومهمة أيضا في الحفاظ علي المسار، وتضمن الحصل علي أداء جيد، وبالتالي يجب اختيار نشقة إطار ظاهرة وبارزة .

العمر الافتراضي لإطار السيارة وكيفيه اختياره

2- التصنيفات الدولية لمعايير سلامة الإطارات

يتلقى المشترون معلومات متخصصة ومهمة حول نوع الإطارات الذى سيقوم بشرائه ولا يجب تجاهل الحصول علي تلك المعلومات، حتى تتمكنوا من اتخاذ القرار السليم من أجل شراء إطار جيد بناء علي المعايير الدولية للسلامة .

العمر الافتراضي لإطار السيارة وكيفيه اختياره



- نصائح لـ شراء الإطارات

1- الشتاء يحتاج الي إطارات شتوية وكذلك الصيف وبالتالي يمكن شراء الإطارات علي عكس الفصلين وتخزينهم وهذا يقلل من تكلفة شراء الإطارات في مواسمها الرسمية .

العمر الافتراضي لإطار السيارة وكيفيه اختياره



2- يجب تركيب جميع الإطارات حسب المقاسات المعلنة ولا يصح الخلط بين مقاسات مختلفة للإطارات، لان ذلك يحدث عدم توازن بالسيارة ويعرضك للخطر .

العمر الافتراضي لإطار السيارة وكيفيه اختياره

والجدير بالذكر أن العمر الافتراضي للإطارات يصل إلى 6 سنوات، ويمكن أن تتهالك الإطارات قبل تلك المدة حسب طرق الاستخدام، وبالتالي في كلا الحالتين يجب تغييرها عند انتهاء عمرها الافتراضي، أو حال تعرضها للتلف نتيجة كثرة السير عليها أو نتيجة تأثرها بالعوامل الخارجية.

