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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد الكرة: مشاركة كهربا في السوبر المصري صحيحة 100%

كهربا
كهربا

كشف الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن أن اجتماع اتحاد كرة القدم كان هدفه كيفية إقامة مباراة السوبر المصري يوم الجمعة المقبل، وأن اتحاد كرة القدم بعيد عن أزمة كهربا.

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وأضاف إيهاب الكومي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن اتحاد كرة القدم لا يتدخل في عمل لجنتي الانضباط والتظلمات، متابعا أن اتحاد كرة القدم ليس طرفا في أزمة كهربا، ومليون دولار مكافاة الفائز بالسوبر، و رئيس اتحاد كرة القدم لم يتحدث نهائيا عن تخفيف عقوبة كهربا.



وتابع الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، أن نادي طلائع الجيش لم يرسل ردا بشأن المشاركة في السوبر المصري، مستدركا أن اتحاد كرة القدم لم يقصد أي اساءة في خطابه لنادي الزمالك. 

 

مشاركة كهربا


وأكمل الدكتور ايهاب الكومي عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، أن مشاركة كهربا في السوبر المصري صحيحة 100%، ولجنة التظلمات أوقفت عقوبة كهربا ومشاركته صحيحة.
 

وأشار الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إلى أن نصف مليون دولار مكافأة الوصيف في مباراة السوبر المصري، متابعا أن النادي الأهلي يرى أن لجنة الانضباط تشكيلها غير قانوني. 
 

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