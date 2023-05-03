بورش التمثيل والموسيقى.. انطلاق جولة جديدة من تدريبات "ابدأ حلمك" بالوادي الجديد

شهد قصر ثقافة موط بالداخلة، الإثنين، جولة جديدة من الورش التدريبية لمشروع ابدأ حلمك، الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة لشباب محافظة الوادي الجديد، التي يحتفل بها خلال عام 2023 عاصمة للثقافة المصرية.

وأقيمت العديد من التدريبات والورش للشباب المشاركين منها ورشة الممثل ولغة الجسد للمخرج مناضل عنتر مصمم التعبير الحركي، والتي تضمنت مجموعة من التدريبات ومنها تمرين الثقة وتمرين تبادل الطاقة، وهي الأساسيات التي بدأ بها الورشة، وأوضح "عنتر" أن تمرين الثقة يهدف إلى التمثيل الطبيعي بتلقائية وبشكل بسيط وقد تم تكرار التمرين عدة مرات.

كما شهدت الفعاليات استمرار التدريب مع الموسيقار حسام حسني، وتم التدريب على بعض الأغاني ذات المقامات المختلفة، وذلك بحضور المخرج خالد أبو ضيف المدير الإقليمي للمشروع، والمخرج محسن سعيد المدير الإقليمي للمشروع بالداخلة، وتستمر فعاليات جولة التدريب حتى السبت المقبل 6 مايو.

تقام الفعاليات بإشراف د. هاني كمال المدير التنفيذي للمشروع، والمخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، وينظمها إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، وتأتي في إطار تكثيف الورش التدريبية الخاصة بالمشروع استعدادا لتخرج دفعة جديدة من أبناء المحافظة.

ابدأ حلمك

مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها هيئة قصور الثقافة ويهدف إلى تدريب شباب المحافظات وإعداد الممثل الشامل، على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، وشهدت المرحلة الأولى تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية.