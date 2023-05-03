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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الوادي الجديد تحقق ثاني وخامس الجمهورية في مسابقات التربية الاجتماعية

وكيل التعليم
وكيل التعليم

أعلن سيد عبد العزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، عن حصول قطاع تعليم المحافظة على المركزين الثانى والخامس على مستوى الجمهورية بمسابقات التربية الاجتماعية، والتى نفذت بالتنسيق مع توجيه عام التربية الاجتماعية.

وأوضح وكيل تعليم الوادى الجديد أن المراكز التى حققتها المديرية تمثلت فى فوز كل من الطالب أويس محمود خلف، والطالب بدر الدين محمد غريب، من مدرسة الشهداء الإعدادية بالخارجة بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية بمسابقة الوعى القومى والاجتماعى للمرحلة الإعدادية، وسيتم منح الطالبين حوافز مالية فى صورة دفتر توفير شقة المستقبل.

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كما فازت الأخصائية إسهام دانيال لقمان، من مدرسة الأمل الإعدادية بالخارجة، بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية بمسابقة الأخصائى الاجتماعى المثالى فى الخدمات الفردية، حيث قدم مدير التعليم بالمحافظة خالص التهنئة لإدارة الخارجة التعليمية وللفائزين، مثمنا مجهودات جميع القائمين على تفعيل المسابقات للجهد المبذول والمتميز للوصول إلى أفضل المراكز على مستوى الجمهورية.

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