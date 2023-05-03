سيمحو iPhone.. تسريبات تكشف عن مواصفات خيالية لهاتف Google Pixel القادم

يبدأ حدث Google I / O الأسبوع المقبل في 10 مايو وفي اليوم الثاني من الحدث ستكشف الشركة عن هاتف من الفئة المتوسطة Pixel 7a الجديد. لكن الهاتف قريب جدًا من الرائد الفلاجشيب Pixel 7 من حيث المواصفات.

سيكون هاتف Pixel 7a هو الأول في سلسلة "a" بكاميرا رئيسية عالية الدقة (64 ميجابكسل) ، والأولى مع شاشة نادرة عالية التحديث يبلغ معدلها 90 هرتز في الثانية، والأولى بشحن لاسلكي بقوة 18 وات، وهي ترقية كبيرة على 6a من العام الماضي.

كما أنه قريب جدًا من مواصفات هاتف Pixel 7 الرائد ، والذي لا يزال عمره أقل من عام. يتضمن ذلك مجموعة شرائح Tensor G2 (لم يتم ذكر ذاكرة الوصول العشوائي وسعات التخزين في هذا التسريب).

بدأ هاتف Pixel 7 بسعر 600 دولار العام الماضي ، ولكنه ينزل عليه بعض الخصومات.

من المتوقع أن تكلف Pixel 7a سعر 500 دولار ، أي بزيادة 50 دولارًا عن 6A قبلها. هذا ليس غير متوقع ، نظرًا للتحسينات الرئيسية على الطراز الجديد.

مقارنةً بهاتف Pixel 7 ، فإن الشاشة بقياس 6.1 بوصة أصغر قليلاً من 6.3 بوصة في الطراز الرئيسي ، ولكن كلاهما من شاشات نوع AMOLED ، بجودة عرض FHD ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية تتوفر أيضًا كاميرا رئيسية عالية الدقة لتحسين Super Res Zoom (ستكون 1 / 1.37 "Sony IMX787 بدقة 64 ميجابكسل ) ، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي ، وبالتالي فإن الفجوة بين 7 و 7a ستكون صغيرة جدا.