بسعر 6000 جنيه.. أحدث موبايلات Honor و Huawei بإمكانيات خيالية

كشفت شركة هواوي Huawei عن هواتف Nova 11 و Nova 11 Pro و Nova 11 Ultra في السوق الصينية، الآن ، أصبح طراز Nova الجديد المسمى Huawei Nova 11i رسميًا في جنوب إفريقيا. جدير بالذكر أنه تدعم طرز Nova 11 المتوفرة في الصين اتصال 5G ، في حين أن Nova 11i هو جهاز 4G LTE.

كما أعلنت شركة هونر Honor الصينية الرائدة منذ أيام قليلة عن أحدث هاتف ذكي لها في بلدها الأم الصين ، وأطلق عليه اسم Honor x50i. كما يشير الاسم ، فإن الهاتف هو خليفة Honor x40i الذي تم إطلاقه العام الماضي.

سعر ومواصفات هاتف Huawei Nova 11i

واحدة من أبرز ميزات Huawei Nova 11i هي شاشة نوع LCD بقياس 6.8 بوصة بجودة عرض FHD + بدقة 2388 × 1080 بكسل ، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز ، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 270 هرتز.

ويتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 680 ويحتوي على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و تبلغ سعة تخزين هاتف Nova 11i قدر 120 جيجا بايت ، والتي يمكن توسيعها باستخدام فتحة بطاقة microSD. كما أنه مزود أيضًا ببطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع 40 وات.

يحتوي هاتف Huawei Nova 11i على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو ، وكاميرا مزدوجة في الخلف مع مستشعر أساسي بدقة 48 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

يأتي الهاتف من خلال مكبرات الصوت الخارجية الخاصة به ، حيث يوفر زيادة في مستوى الصوت تصل إلى 88 ديسيبل وتقنية الصوت Histen 8.1.

يعمل هاتف Huawei Nova 11i على أحدث إصدار من EMUI 13 ، والذي يعتمد على نظام Android. يأتي الجهاز مزودًا بميزات أخرى ، مثل بطاقة SIM واحدة ، و 4G VoLTE ، و Wi-Fi 802.11ac ، و Bluetooth 5.0 ، و GPS ، و NFC ، ومنفذ USB-C ، وفتح الوجه ، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع. أخيرًا ، يبلغ مقاس Nova 11i 164.6 × 75.55 × 8.55 ملم ويزن 193 جرامًا.

يقال إن سعر Huawei Nova 11i يبلغ حوالي 320 دولارًا. و يأتي بلونين ، مثل الأسود و الأخضر.

سعر ومواصفات هاتف Honor x50i

يتوفر هاتف Honor x50i الآن للشراء في السوق الصينية. يبلغ سعر الطراز الأساسي الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وسعة تخزينية 256 جيجابايت مبلغ 203 دولارات أمريكية (أي ما يعادل 6000 جنيه مصري تقريبا )، بينما تبلغ تكلفة طراز التخزين بسعة 12 جيجابايت وسعة التخزين 256 جيجابايت حوالي 245 دولارًا أمريكيًا (أي ما يعادل 7400 جنيه مصري).

يتميز هاتف Honor X50i بشاشة نوع IPS LCD بقياس 6.73 بوصة مع فتحة ثقب في الجزء العلوي الأوسط من الشاشة. تأتي الشاشة مع دعم جودة عرض Full HD + تبلغ دقتها 2388 × 1080 بكسل ، ومعدل تحديث 90 هرتز ، ونسبة 93.6 % من الشاشة إلى جسم الهاتف.

يعمل هاتف Honor x50i بواسطة معالج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Dimensity 6020 ، إلى جانب ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR4x وما يصل إلى 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية نوع UFS 2.2. كما أنه يدعم ما يصل إلى 7 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية ومجهز بمستشعر بصمة جانبي للأمان.

في قسم الكاميرا ، يحتوي الهاتف على إعداد كاميرا مزدوجة في الخلف يشتمل على مستشعر كاميرا أساسي بدقة 100 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل. و هناك كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي ومكالمات فيديو.

يعمل هاتف Honor x50i الذكي بنظام التشغيل الأحدث Android 13 مع واجهة المستخدم Magic UI 6.1 الخاصة بالشركة. ويضم بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 35 واط.