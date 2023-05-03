تصفية قيادة أوكرانيا.. بيان عاجل من الدوما الروسي بعد محاولة اغتيال بوتين

قال زعيم حزب "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة" وعضو مجلس الدوما الروسي، سيرجي ميرونوف، إن محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي ذريعة لحرب حقيقية وتصفية قيادة أوكرانيا.

وكتب ميرونوف في قناته على “تلجرام”: "هذا سبب حقيقي للحرب.. ذريعة للحرب. لحرب حقيقية والقضاء على النخبة الإرهابية في أوكرانيا. لدينا شيء لنضرب مخابئهم”.

وأشار إلى أنه يمكن أن تكون هناك عدة خيارات للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بما في ذلك مواجهة محكمة دولية لجرائم الحرب.

وأضاف ميرونوف: "بالنسبة إلى زيلينسكي ومجلسه العسكري، يمكن أن يكون هناك ثلاثة خيارات فقط: تكرار مصير هتلر، أو تكرار مصير الإرهابي دوداييف، أو مواجهة المحكمة الدولية لجرائم الحرب والجرائم الأخرى".