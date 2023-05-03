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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول أوكراني ينفي علاقة كييف بمحاولة إغتيال بوتين والهجوم على الكرملين

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

نقلت وكالة "رويترز" الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، عن مسؤول أوكراني كبير، أنه لا علاقة لكييف بالهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالكرملين.

وأعلنت روسيا أن الكرملين تعرض لهجوم بالمسيرات في محاولة لاغتيال الرئيس الروسي، مؤكده أنها تحتفظ بحق الرد على المسيرات  الأوكرانية والانتقام في المكان والزمان المناسبين.
وقرر عمدة العاصمة الروسية موسكو  حظر تحليق الطائرات بدون طيار اعتباراً من اليوم.
وذكرت روسيا أن طائرتين بدون طيار أوكرانية تم إطلاقهما باتجاه الكرملين خلال الليل.
وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، ديمتري بيسكوف ، إن الرئيس لم يكن في الكرملين في ذلك الوقت.
وقالت وسائل الإعلام الحكومية "ريا نوفوستي": "لم يصب أحد نتيجة سقوطهم وتناثر الشظايا".
يظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الدخان في محيط الكرملين ، لكن لم يتضح مصدر الدخان.
ووصفت الخدمة الصحفية في الكرملين الهجوم بطائرة بدون طيار بأنه "محاولة لاغتيال الرئيس" و "عمل إرهابي".
وأضافت أن "روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية حيثما ومتى تراه مناسبا".

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