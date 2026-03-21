سقوط شهيد ومصابان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان بسقوط شهيد ومصابان جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة الغندورية جنوبي لبنان.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن حزب الله اللبناني قصف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مشروع الطيبة ومحيط بلدة مركبا جنوبي لبنان

وكذلك قصفه بالصواريخ تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في جبل وردة في بلدة مركبا جنوبي لبنان.

وقال حزب الله في بيان له : استهدفنا بمسيرة انقضاضية الرادار البحري في موقع رأس الناقورة وحققنا إصابة مباشرة.

فيما أطلقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات الإنذار في زرعيت وشوميرا قرب الحدود مع لبنان إثر تسلل مسيرة.