إيتيدا تفتح الباب أمام الشركات المصرية لتطوير منتجات تكنولوجية

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) فتح باب التقديم في الدورة الأربعين من برنامج المشروعات المشتركة المُمولة، في إطار مبادرة دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية (ITAC).



أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” التابعة لوزارة الاتصالات أن الدورة تهدف إلى دعم مشروعات تطوير المنتجات، التي تبدأ بنموذج أوّلي وتنتهي بمنتج نهائي، بتمويل يصل إلى خمسة ملايين جنيه.



ويدعم البرنامج المشروعات في المجالات التكنولوجية الحديثة، منها الذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة، وتحليل البيانات الضخمة، والواقع الافتراضي والمعزز، والحوسبة السحابية والكمّية، وتقنية البلوك تشين، والشبكات اللاسلكية، والأمن السيبراني، والتشغيل الآلي المتقدم، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والإلكترونيات والأنظمة المدمجة، إلى جانب تطبيقات هذه التقنيات في المجالات الاستراتيجية، مثل الرعاية الصحية والزراعة وذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم والطاقة والنقل والتحول الرقمي.

وتستهدف المبادرة الشركات المحلية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والجامعات، ومراكز البحث.

ويمكن أيضًا للشركات التي لديها فرق بحثية قادرة على أداء دور جهة بحثية داخل المشروع التقدم للاستفادة من البرنامج ، علما بأن آخر موعد للتقديم يوم 30 أبريل.