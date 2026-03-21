بدر رجب: إبراهيم سعيد أفضل من فان دايك وبيكنباور

أكد بدر رجب أن إبراهيم سعيد يُعد من أفضل المدافعين في تاريخ كرة القدم، مشيرًا إلى أنه يتفوق على كل من فان دايك وفرانز بيكنباور من حيث الإمكانيات الشاملة داخل الملعب.

وأوضح بدر رجب، خلال تصريحاته، أن إبراهيم سعيد كان يمتلك قدرات متكاملة تتماشى مع متطلبات كرة القدم الحديثة، حيث جمع بين القوة الدفاعية والقدرة على استخلاص الكرة، إضافة إلى مهاراته في بناء الهجمات والتسجيل، مؤكدًا أن هذه المميزات تجعله لاعبًا استثنائيًا مقارنة بغيره.

إشادة بقدرات حسام غالي وإبراهيم سعيد

وتطرق رجب للحديث عن حسام غالي، مؤكدًا أنه كان يتمتع بفكر كروي متقدم ورؤية مميزة داخل الملعب، تجعله من اللاعبين الذين سبقوا عصرهم. وأشار إلى أن غالي، إلى جانب إبراهيم سعيد، كان بإمكانهما الوصول إلى مستويات عالمية مماثلة لما حققه محمد صلاح، إذا توفرت لهما الظروف المناسبة.

وأضاف أن أسلوب لعب غالي كان يشبه إلى حد كبير أسلوب الثنائي الإسباني أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز، مؤكدًا أن كرة القدم كانت تبدو وكأنها صُنعت خصيصًا له بفضل ذكائه التكتيكي وقدرته على التحكم في إيقاع اللعب.

توقعات المنافسة في الدوري المصري

وفيما يتعلق بالموسم الحالي من الدوري المصري، توقع رجب أن يضم المربع الذهبي كلًا من الأهلي وبيراميدز والزمالك، إلى جانب فريق رابع لم يحدده، مشيرًا إلى قوة المنافسة بين الأندية الكبرى هذا الموسم.

أزمات قطاع الناشئين في الكرة المصرية

واختتم بدر رجب تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع الناشئين داخل البنك الأهلي والأهلي يعمل دون أي محسوبيات، مشددًا في الوقت ذاته على وجود بعض الظواهر السلبية في الكرة المصرية، مثل التسنين والتزوير، والتي تتسبب في أزمات كبيرة وتؤثر على مستقبل المواهب الشابة وتطور اللعبة بشكل عام