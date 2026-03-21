موعد مباراة المصري البورسعيدي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي مواجهة قوية ومصيرية أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في لقاء يسعى من خلاله الفريق البورسعيدي لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

تعادل الذهاب يؤجل الحسم

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وهو ما يجعل مواجهة الإياب مفتوحة على جميع الاحتمالات، حيث لا يملك أي من الفريقين أفضلية واضحة قبل اللقاء المرتقب.

وقدم المصري أداءً متوازنًا في مباراة الذهاب، إلا أنه لم يتمكن من استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، ليؤجل الحسم إلى مواجهة اليوم الحاسمة.

سيناريو التأهل للمصري

يدخل المصري البورسعيدي المباراة بشعار “لا بديل عن الفوز”، حيث يحتاج إلى تحقيق الانتصار بأي نتيجة من أجل التأهل مباشرة إلى الدور نصف النهائي، دون الدخول في حسابات معقدة.

وفي المقابل، يسعى شباب بلوزداد لتحقيق نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل بأكثر من هدف، مستفيدًا من قاعدة الأهداف خارج الأرض، مما يزيد من صعوبة المهمة على الفريق المصري.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة المرتقبة بين المصري البورسعيدي وشباب بلوزداد اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت الجزائر.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة “بي إن سبورتس HD 4”، الناقل الحصري لمباريات البطولة، بالإضافة إلى بثها عبر القناة الجزائرية الأرضية.