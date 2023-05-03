قائد فاجنر عن محاولة اغتيال بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد بدأ

قال قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية، يفجيني بريجوزين، إن الهجوم الذي تعرض له مقر الرئاسة الروسية ومحاولة قتل الرئيس فلاديمير بوتين، هجوم أوكراني مضاد بدأ وسينشط خلال أيام قليلة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال بريجوزين اليوم الأربعاء إنه يعتقد أن الهجوم المضاد الأوكراني قد بدأ بالفعل، وأن قواته تراقب نشاطًا متزايدًا على طول الجبهة.

وأضاف بريجوزين في بيان نشره على "تيليجرام" أن "المرحلة النشطة" للهجوم المضاد ستبدأ في الأيام المقبلة.

وكان الكرملين أعلن اليوم الأربعاء أنه أسقط طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا، متهمًا كييف بمحاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح الكرملين في بيان "استهدفت مسيّرتان الكرملين... تم تعطيل الجهازين"، واصفا العملية بأنها "عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية".

واعتبرت إدارة الرئاسة الروسية إطلاق النظام الأوكراني طائرات مسيرة على الكرملين عملا إرهابيا مخططا، ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة، وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسبا.