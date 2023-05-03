ضياء رشوان: الحوار الوطني له هدف واحد يتسع لنا جميعا

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الدولة المصرية لم تعرف حوارا من هذا النوع الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام ١٩٥٠، مشيراً إلى أن الجميع شاهد المؤتمر الشعبي للقوي السياسية عام ١٩٦٢ في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأضاف ضياء رشوان، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أن الجميع شاهد أيضا الحوار حول ورقة أكتوبر الذي قام بها الرئيس الراحل أنور السادات عام ١٩٧٤ ومن بعده كان الحوار الوطني عام ١٩٩٤ للرئيس محمد حسني مبارك، ولكن هذه المرة الأولي التي نشهد فيها حوار وطني بهذا الشكل.

وتابع ضياء رشوان، أن الحوار الوطني له هدف واحد عام يتسع لنا جميعاً وهو أن نتوافق حول أولويات العمل الوطني.