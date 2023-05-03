عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء رشوان: الحوار الوطني له هدف واحد يتسع لنا جميعا

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الدولة المصرية لم تعرف حوارا من هذا النوع الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام ١٩٥٠، مشيراً إلى أن الجميع شاهد المؤتمر الشعبي للقوي السياسية عام ١٩٦٢ في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

txt

بحضور رئيس الحكومة وبعض الوزراء..انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني بكلمة مسجلة للرئيس

txt

الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.. شعار الحوار الوطني وكلمة الرئيس السيسي

وأضاف ضياء رشوان، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أن الجميع شاهد أيضا الحوار حول ورقة أكتوبر الذي قام بها الرئيس الراحل أنور السادات عام ١٩٧٤ ومن بعده كان الحوار الوطني عام ١٩٩٤ للرئيس محمد حسني مبارك، ولكن هذه المرة الأولي التي نشهد فيها حوار وطني بهذا الشكل.

وتابع ضياء رشوان، أن الحوار الوطني له هدف واحد عام يتسع لنا جميعاً وهو أن نتوافق حول أولويات العمل الوطني.

الجلسة الافتتاحية للحوار الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي المنسق العام للحوار الوطني أولويات العمل الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

إجراء عاجل من كاف ضد الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

الأب المكلوم عاد من السعودية لدفن أمه ليفاجئ بمقتل ابنه| تفاصيل مؤلمة

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

قرار عاجل من بيراميدز بشأن مواجهة الأهلي في السوبر

ترشيحاتنا

ورطة إفريقية لمنافس الأهلي| الترجي التونسي مهدد بعقوبات صارمة.. و"كاف" يحسم الموقف غدا

سجلوا فيلم اباحي لصديقهم وهتكوا عرضه..مؤامرة رجلي أعمال وبائعة هوي تنتهي بجريمة بشعة

عمرو موسى: ملف المحبوسين احتياطيا يجب أن يغلق نهائيا

وزير التعليم: السماح بقبول الطلبة العائدين من السودان في المدارس المصرية

السيسي: مصر دولة ديمقراطية تضع للأبناء والأحفاد خارطة طريق لمستقبل مشرق

بيان عاجل من أمريكا بعد محاولة اغتيال بوتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنفيذ مشاريع مشتركة.. مكتبة الإسكندرية توقع اتفاقية تعاون مع معهد الشارقة للتراث

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن يشاركون في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني|صور

تحذير عاجل من إعطاء العسل للأطفال في هذا العمر

أكثر 10 وظائف مطلوبة في العالم.. تعرف عليها

فيديو

عاجل| تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

الموضوع كبير..السبب الحقيقي لانسحاب الزمالك أمام الأهلي في مباراة السوبر المصري «فيديوجراف»

عائد مرتفع ومميزات عديدة.. طرح شهادة استثمار جديدة في مصر

شاهد .. شمس الكويتية تطرح كليب يا متعلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ