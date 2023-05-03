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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.. شعار الحوار الوطني وكلمة الرئيس السيسي

الحوار الوطني
الحوار الوطني

نقلت قناة "إكسترا نيوز"، أجواء اللحظات الأخيرة قبل انطلاق الحوار الوطني، من مقر الانعقاد مع  كل من الإعلامية نانسي نور، والإعلامي شادي شاش. 

وذكرت كلمة الرئيس السيسي أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية من هنا اطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربيه دعوة للحوار الوطني وكلف ادارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات الشبابية والحزبية والسياسية بإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة وفي ظل مسيرة البناء والتنمية والتي أسس دعائمها رئيس الجمهورية وعلى مدار الفترة الماضية عقد مجلس أمناء الحوار الوطني 23 اجتماعا تحضيريا وتلقت خلالها إدارة الحوار عشرات الآلاف من طلبات المشاركة والمقترحات وفي ضوء ذلك تم التوافق على 113 قضية ‪ تشغل المواطن المصري في كل المناحي الاقتصادية والاجتماعية  والسياسية التي يقوم عليها الحوار الوطني لخلق مساحات مشتركة بين جميع الفئات في الوطن.

وأضافت أن المشاركين من القوى السياسية والنقابية والمجتمع الاهلي والشخصيات العامة والخبراء وذلك من أجل الوصول لمخرجات وتوصيات عملية ترفع للرئيس للنظر فيها وتقرير ما سيتم من إجراءات وتدابير تشريعية وتنفيذية لصالح المواطن المصري كانت مقترحات ومشاركات المواطنين هي البوصلة التي انطلق منها الحوار الوطني للوصول نحو الجمهورية الجديدة.

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