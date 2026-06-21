اتحاد الرأس الأخضر يوضح حقيقة سفر والدة حارس المنتخب

أصدر اتحاد الرأس الأخضر لكرة القدم بيانًا رسميًا للرد على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن انتقال والدة حارس مرمى المنتخب، آنا كانديدا إيفورا، إلى الولايات المتحدة، مؤكدًا أن ما نُشر في بعض التقارير لا يعكس الحقيقة الكاملة.





وأوضح الاتحاد أن رحلة والدة حارس المرمى فوزينيا جرى تنظيمها بشكل رسمي من خلال اتحاد الرأس الأخضر لكرة القدم، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، في إطار المبادرات الداعمة للاعبي المنتخب الوطني وأفراد عائلاتهم خلال المشاركة في المنافسات الدولية.

وأكد البيان أن جميع ترتيبات السفر، بما في ذلك النفقات الخاصة بالرحلة، تمت تغطيتها بالكامل من جانب اتحاد الرأس الأخضر والاتحاد الدولي، وذلك وفق الإجراءات المعمول بها لدعم المنتخبات الوطنية ولاعبيها.

شكر للجهات الداعمة

ووجه اتحاد الرأس الأخضر الشكر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، تقديرًا للدعم الذي قدمه في استكمال إجراءات السفر، كما أعرب عن امتنانه للسلطات الأمريكية على تعاونها في إنهاء إجراءات استخراج التأشيرة، وهو ما ساهم في إتمام الرحلة بسهولة وفي الوقت المناسب.

نفي الشائعات

وشدد الاتحاد في ختام بيانه على أن ما تم تداوله بشأن وجود ترتيبات أو جهات أخرى تقف وراء سفر والدة الحارس لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تمت بصورة رسمية وشفافة وتحت إشراف الجهات المختصة.

كما دعا اتحاد الرأس الأخضر وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالمنتخب الوطني أو لاعبيه، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الاتحاد، تفاديًا لانتشار الشائعات أو المعلومات المضللة التي قد تؤدي إلى إثارة الجدل.