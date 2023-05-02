رئيس حزب الشعب الديمقراطي: الأزمة الاقتصادية تشكل حيزا كبيرا من الحوار الوطني

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الحوار الوطني يقدم رؤى واقتراحات تغير وجه الوطن وهو بناء جديد لجمهورية جديدة، مشددًا على أننا الأن في إطار هيئة وجمعية تأسيسية جديدة لبناء الجمهورية الجديدة.



وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نفذ وعده الذي قطعه بإفطار الأسرة المصرية منذ عام بعد دعوته للحوار الوطني، الذي استغرق إعداده نحو عام وهي مدة معقولة؛ نظرًا لكون الموضوعات التي ناقشها تشغل كافة تفاصيل الدولة المصرية بالمحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتابع رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن الأزمة الاقتصادية تشكل حيز كبير من جلسات الحوار الوطني، وهناك ورش أنشئت لبحث مشكلة الغلاء والتضخم، ومشكلات الصناعة، ومشاكل الاستثمار المباشر الذي يمثل طوق نجاة مصر، ومشكلات السياحة، منوهًا بأن قرارات الرئيس السيسي، بتوفير مظلة لحماية العمال والعمالة غير المنتظمة أمس جزء مما سيتم مناقشته بالحوار الوطني، وتعطي شعورا بالتفاؤل.