عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حزب الشعب الديمقراطي: الأزمة الاقتصادية تشكل حيزا كبيرا من الحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الحوار الوطني يقدم رؤى واقتراحات تغير وجه الوطن وهو بناء جديد لجمهورية جديدة، مشددًا على أننا الأن في إطار هيئة وجمعية تأسيسية جديدة لبناء الجمهورية الجديدة.

  
وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نفذ وعده الذي قطعه بإفطار الأسرة المصرية منذ عام بعد دعوته للحوار الوطني، الذي استغرق إعداده نحو عام وهي مدة معقولة؛ نظرًا لكون الموضوعات التي ناقشها تشغل كافة تفاصيل الدولة المصرية بالمحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتابع رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن الأزمة الاقتصادية تشكل حيز كبير من جلسات الحوار الوطني، وهناك ورش أنشئت لبحث مشكلة الغلاء والتضخم، ومشكلات الصناعة، ومشاكل الاستثمار المباشر الذي يمثل طوق نجاة مصر، ومشكلات السياحة، منوهًا بأن قرارات الرئيس السيسي، بتوفير مظلة لحماية العمال والعمالة غير المنتظمة أمس جزء مما سيتم مناقشته بالحوار الوطني، وتعطي شعورا بالتفاؤل.

أزمة الاقتصاد إفطار الأسرة المصرية الجمهورية الجديد الحوار الوطني التفاؤل الرئيس السيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر بعد اعتذار الزمالك وغموض موقف بيراميدز

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من الشهر المقبل

حرمان لمدة عام وغرامة.. عقوبات تنتظر الزمالك حال الانسحاب من مباراة السوبر

آخر كلام.. الغندور يكشف حقيقة تراجع الزمالك عن الانسحاب من السوبر المصري

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

تركيا تعلن إتاحة منح تأشيرة الدخول لمواطنيها إلى مصر

أول رد فعل من كهربا عقب انسحاب الزمالك من السوبر المصري

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

حرب كبيرة.. روسيا تقاتل من أجل السيطرة على باخموت رغم خسائرها

بسبب "فوتوسيشن اليوجا".. إحالة مسئولي آثار كوم الشقافة ومشرفي الأمن للتحقيق

التموين: استلام 685 ألف طن قمح عبر 420 موقعاً على مستوي الجمهورية

انشقاق 7 ضباط و 468 جنديا عن قوات الدعم السريع

باست إيده أثناء اللايف.. موقف صيدلانية وبلوجر شهيرة يثير الإعجاب

مفتي الجمهورية يلقي محاضرة تاريخية بجامعة أليجرا الهندية العريقة.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملايين تحت الأرض| حكاية غرفة الكنز تحت عقار 34 بالمهندسين.. من صاحبها؟

احذر.. القيلولة الطويلة تصيبك بأمراض خطيرة

رئيس الأركان يشهد مشروع أمان -2 لإدارة الإشارة

قلق على السوشيال ميديا بسبب انتشار علامات البطيخ الفاسد

فيديو

حكاية بنتين ضحكوا في جنازة مصطفى درويش | ما مصيرهما ؟

موجة حارة تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

الذهب يتراجع ومفاجأة في سعر الدولار | تفاصيل

شيري عادل: أنا غيورة وبكيت بسبب طارق صبري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ