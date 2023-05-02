برلماني: التنافسية مع العدالة والشفافية تكون لصالح المواطن

قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إننا نحتاج في الوقت الراهن للحوار، مشيرا أنه يتمنى من الجميع المشاركة في الحوار الوطني؛ لأن مصر تحتاج للحلول الناجزة للملفات المعطلة وتحتاج لتصحيح المسار الاقتصادي" وأن الكثير من القوى السياسية والأحزاب ستشارك في الحوار الوطني.

وأضاف "داوود"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة "cbc" وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي: "أن الحوار الوطني حالة قد نصل منها إلى نتائج، يمكن أن يكون بعضها متعلقًا بمنتج تشريعي للتقدم للبرلمان من خلال قنواته.



وتابع أن العملية السياسية الناضجة تحتاج لتأمين مسار سياسي يسمح بمناخ أفضل وتعددية سياسية حقيقية، كما أنه لا يمكن الترفع عن أى دعوة للحوار، وأي دعوة للحوار بين القوى السياسية مكسب في هذا التوقيت، والعبرة بالخواتيم.

وأشار إلى أن الحوار ليس بدعة، لكن مصاحبًا لأزمات، نظرًا لأن المؤسسات السياسية سواء البرلمانية أو التنفيذية هى التي تتحاور للوصول لأفضل حلول كسلطات منتخبة، لكن دعوة سلطات غير منتخبة لتبادل الأفكار معناه وجود مشكلة ما سواء سياسية أو اجتماعية لن تستطيع السلطات المتعاقبة حلها؛ مشيرا إلى أن دائمًا التنافسية مع قواعد العدالة والشفافية تكون لصالح المواطن، سواء تنافسية سلعية أو سياسية.