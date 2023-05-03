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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد محاولة اغتيال بوتين.. تحرك عاجل من روسيا ضد زيلينسكي

بوتين وزيلينسكي
بوتين وزيلينسكي

قال أوليج موروزوف، عضو مجلس الدوما الروسي، إنه اعتبارًا من اليوم، يجب اعتبار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي علنًا ورسميًا إرهابيًا، وهناك حاجة إلى ضربة لإقناع العدو بأن لدى روسيا فرصة معاقبة حتى الموت على مثل هذه الأفعال.

وأضاف موروزوف: "نحن بحاجة إلى ضربة تقنع العدو، وليس فقط في كييف، أن روسيا لديها القدرة على معاقبة أي شخص على مثل هذه الأفعال قاتلة.. أعتقد أنه اعتبارًا من اليوم، يجب إعلان زيلينسكي علنًا ورسميًا إرهابيًا".

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وأشار إلى أن مثل هذا الهجوم لا يتطلب فقط استجابة مناسبة وفعالة، "التناسق في غير محله هنا".

وأوضح هذا العمل الإرهابي يعني مرحلة جديدة في العملية الخاصة.

وشدد موروزوف، على أنه "من الواضح أن هذا الهجوم الإرهابي يمثل مرحلة جديدة في الهجوم على المركز الروسي الرئيسي لاتخاذ قرارات استراتيجية يتطلب، في رأيي، ليس مجرد استجابة مناسبة وفعالة".

وخلص  إلى أن "الإفلات من العقاب سيؤدي إلى إغراء تكرار مثل هذا الهجوم الإرهابي".

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