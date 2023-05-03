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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد محاولة إغتيال بوتين.. زيلينسكي يعلن عن هجوم مضاد قريباً ضد روسيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي

أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي ، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي مشترك خلال زيارته إلى فنلندا، أن أوكرانيا ستشن هجوما مضادا ضد القوات الروسية قريباً، وأن لديه الثقة الكاملة من أن دول الغرب سيزود كييف بطائرات حربية حديثة.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي مشترك بينه وبين نظيره في فنلندا ، أحدث عضو في الناتو ، أن أحد أسباب سفره إلى هلسنكي هو رغبة كييف في أن تصبح عضوًا كامل العضوية في التحالف العسكري، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

واستشهد الرئيس الأوكراني بأمثلة سابقة للنجاحات في ساحة المعركة التي أعقبها منح أوكرانيا أنواعًا جديدة من المساعدات العسكرية.

وأشار زيلينسكي، إلى حاجة كييف إلى الإمدادات بالطائرات الحربية والأسلحة من الحلفاء الغربيين.

وقال الرئيس الفنلندي سولي نينيستوفي المؤتمر الصحفي المشترك، إن فنلندا لا تستطيع التبرع بمقاتلات "هورنتس" أمريكية الصنع لأنها كانت قديمة وقليل من الدول الأخرى في أوروبا لديها نماذج مماثلة ، ولن يكون من المنطقي إرسالها في هذه الحالة.

استشهد الاوكراني الاوكران الإخباري الطائرات الحربية المؤتمر الصحفي المشترك

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