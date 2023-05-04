أخبار السيارات| سعر أرخص سيارة أودي في مصر.. 5 سيارات رياضية تغيرت أسعارها بالسوق المصري

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

تقدم العلامة التجارية الألمانية أودي باقة من أقوى السيارات الجديدة بالسوق المصري، أشهرها سيارات الفئة A سيدان والفئة Q كروس أوفر، وتعتبر السيارة Q2 الأقل سعراً بين سيارات الشركة في مصر.

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية الألمانية أوبل عن زيادة جديدة في أسعار سيارة الكروس أوفر الرياضية، وتتوفر بفئتين هما ELEGANCE و GS LINE.

يشهد السوق المصري تنافساً قوياً بين العديد من السيارات الرياضية، والتي تأتي بأحدث التجهيزات الفنية.

تعتبر السيارة فيات سينا أحد أبرز السيارات المستعملة بالسوق المصري، حيث تعتبر حلاً اقتصاديا جيداً، وذلك نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة.

وصلت السيارة الفارهة الشهيرة رولز رويس داون مع غروب الشمس الى نهايتها رسمياً حيث أعلنت شركة صناعة السيارات عن نهاية دورة حياتها بعد مصير شقيقها الكوبيه رايث.

تستعد فولكس فاجن لإطلاق ثلاث سيارات دفع رباعي كهربائية جديدة مهمة بموجب استراتيجية جديدة تم تنفيذها مؤخرًا من قبل رئيسها التنفيذي ، توماس شيفر.