عاجل
أقدم وأغرب أهرامات مصر.. معلومات لا تعرفها عن هرم سنفرو المنحني تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة ووالد ضحية أمه بالشرقية يكشف مفاجأة بشأن الجريمة| أبرز أخبار التوك شو استجابة لـ صدى البلد.. الداخلية تضبط الخارجين عن القانون بمنطقة صفط اللبن أخبار السيارات| سعر أرخص سيارة أودي في مصر.. 5 سيارات رياضية تغيرت أسعارها بالسوق المصري أخبار التعليم |تفاصيل التقديم في وظائف جديدة بأكاديمية البحث العلمي.. كلية الآداب جامعة القاهرة توضح كيفية إعداد ملف التقدم للترقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| سعر أرخص سيارة أودي في مصر.. 5 سيارات رياضية تغيرت أسعارها بالسوق المصري

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

 

سعر أرخص سيارات أودي في مصر| صور

تقدم العلامة التجارية الألمانية أودي باقة من أقوى السيارات الجديدة بالسوق المصري، أشهرها سيارات الفئة A سيدان والفئة Q  كروس أوفر، وتعتبر السيارة Q2 الأقل سعراً بين سيارات الشركة في مصر.

 

أسعار أوبل موكا الجديدة بالسوق المصري | صور

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية الألمانية أوبل عن زيادة جديدة في أسعار سيارة الكروس أوفر الرياضية، وتتوفر بفئتين هما ELEGANCE و GS LINE.

 

5 سيارات رياضية تغيرت أسعارها بالسوق المصري| صور

يشهد السوق المصري تنافساً قوياً بين العديد من السيارات الرياضية، والتي تأتي بأحدث التجهيزات الفنية.

 

للموظفين.. فيات سينا مستعملة بسعر مفاجأة| صور

تعتبر السيارة فيات سينا أحد أبرز السيارات المستعملة بالسوق المصري، حيث تعتبر حلاً اقتصاديا جيداً، وذلك نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة.

 

رولز رويس داون.. تنهي إنتاج السيارة الأفضل مبيعاً في تاريخها| صور

وصلت السيارة الفارهة الشهيرة رولز رويس داون مع غروب الشمس الى نهايتها رسمياً حيث أعلنت شركة صناعة السيارات عن نهاية دورة حياتها بعد مصير شقيقها الكوبيه رايث.

 

فولكس فاجن تكشف عن تيجوان الكهربائية الجديدة| صور

تستعد فولكس فاجن لإطلاق ثلاث سيارات دفع رباعي كهربائية جديدة مهمة بموجب استراتيجية جديدة تم تنفيذها مؤخرًا من قبل رئيسها التنفيذي ، توماس شيفر.

 

 

 

فولكس فاجن تيجوان رولز رويس اوبل موكا أودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزة قوية تضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد بيان المركزي

تعليق ميدو على قرار مجلس أبو ظبي بعد انسحاب الزمالك

760 جنيهًا.. مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

العاصفة تقترب| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

ميدو: رمضان صبحي أزمة كبيرة لبيراميدز أمام الأهلي

معجزة ربانية حيرت العلماء تحدث في جسد المريض عندما يؤدي هذه الصلاة

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

كاف يورط الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

أول سيارة مرسيدس في العالم تحصل على حماية للطلاء الخارجي| شاهد

تويوتا تكشف عن بوس الرياضية الجديدة | صور

فولكس فاجن تكشف عن تيجوان الكهربائية الجديدة| صور

رولز رويس داون.. تنهي إنتاج السيارة الأفضل مبيعاً في تاريخها| صور

للموظفين.. فيات سينا مستعملة بسعر مفاجأة| صور

5 سيارات رياضية تغيرت أسعارها بالسوق المصري| صور

أسعار أوبل موكا الجديدة بالسوق المصري | صور

سعر أرخص سيارات أودي في مصر| صور

ترشيحاتنا

يصل إلى مكة.. السعودية تحذر مواطنيها من طقس اليوم

تبدأ بـ500 جنيه.. منحة زواج بقانون التأمينات والمعاشات|كيف تحصل عليها؟

كيف توقف الحسد الذي أصابك في الرزق.. نصائح من أمين الإفتاء

بعد موافقة البرلمان نهائيا..ننشر تفاصيل مشروع قانون أكاديمية الشرطة

ملايين بالجملة.. اعترافات سوري: أصدقائي يقومون بتسهيل عملية تهريب النقد الأجنبي.. خاص

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجم يبلع كوكبا.. وتحذير من حدوث هذا الأمر للأرض بعد سنوات

بفستان مجسم.. سارة سلامة تثير الجدل بأنوثتها

طريقة عمل البسبوسة بسهولة

بأكياس الثلج.. طرق علاج التهاب مفاصل اليدين

فيديو

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ