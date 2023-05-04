فولكس فاجن تكشف عن تيجوان الكهربائية الجديدة| صور

تستعد فولكس فاجن لإطلاق ثلاث سيارات دفع رباعي كهربائية جديدة مهمة بموجب استراتيجية جديدة تم تنفيذها مؤخرًا من قبل رئيسها التنفيذي ، توماس شيفر.

تم تصميم ثلاث سيارات الدفع الرباعي الجديدة لتزويد صانع السيارات الألماني بانتشار أوسع للنماذج الكهربائية في كل قطاع من قطاعات السوق الرئيسية في أوروبا، سيعتمدون على الأسس التي وضعها فولكس فاجن ID 4 و ID 5 ، وكلاهما من المقرر ترقيتهما بخيارات دفع كهربائية أكثر قوة في وقت لاحق من هذا العام ، قبل تلقي عمليات تجميل والمزيد من الوظائف الداخلية الرقمية المعاصرة في أوائل عام 2024.

فولكس فاجن تكشف عن تيجوان الكهربائية الجديدة

تشتمل خطط سيارات الدفع الرباعي الكهربائية من فولكس فاجن على زوج من عمليات الكروس أوفر الجديدة ذات المبيعات الكبيرة، أحدهما متوسط الحجم والآخر أصغر بكثير، كلاهما يستهدف قطاعات الحجم التقليدية، بالإضافة إلى مجموعة فاخرة ومتقدمة للغاية ستكون بمثابة نموذج هالة لـ مجموعة المركبات الكهربائية الشاملة للشركة.

سيكون أول ما يصل هو ما يشير إليه المطلعون في الشركة باسم تيجوان الكهربائية، يوصف بأنه يتمتع بتصميم خارجي أكثر تقليدية واستقامة من ID 4 و ID 5 ، ومن المقرر مبدئيًا تقديمه في عام 2025.

فولكس فاجن تكشف عن تيجوان الكهربائية الجديدة

تحيط السرية بالنموذج الجديد، على الرغم من أنه من المتوقع أن يوفر خيار الدفع بالعجلات الخلفية والدفع الرباعي جنبًا إلى جنب مع التصميم الداخلي القياسي ذي الخمسة مقاعد والاختياري بسبعة مقاعد.

يتمثل أساس سيارات الدفع الرباعي الكهربائية متوسطة المدى القادمة من فولكس فاجن في الهندسة المعمارية الجديدة للشركة MEB + - وهي نسخة مطورة من هيكل MEB الحالي الذي أعلنته الشركة في عام 2022.

فولكس فاجن تكشف عن تيجوان الكهربائية الجديدة

من بين التطورات الرئيسية المخطط لها لـ MEB + اعتماد تقنية خلية البطارية الموحدة الجديدة ، والتي أكدت فولكس فاجن أنها مخصصة لتقديمها في عام 2025، وهذا يشير إلى أن تيجوان الكهربائية لن يتم إطلاقها قبل منتصف العقد.

ستتيح منصة MEB + سرعات شحن أعلى ونطاقات أكبر من تلك التي حققتها طرازات MEB اليوم ، مما يعني أن تيجوان الكهربائية ستتجاوز سعة الشحن البالغة 170 كيلو وات ونطاق 324 ميل الذي توفره بطارية ID 4 Pro التي تبلغ 77 كيلو واط في الساعة.

فولكس فاجن تكشف عن تيجوان الكهربائية الجديدة

على الرغم من وجود اقتراحات بأن تيجوان الكهربائية يمكن أن تحل محل ID 4 و ID 5 ، إلا أن شيفر رفض ذلك ، مشيرًا إلى أن النماذج الثلاثة ستتعايش جنبًا إلى جنب مع بعضها البعض في مجموعة فولكس فاجن الموسعة.