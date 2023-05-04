عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: أتمنى إنجاح الحوار الوطني لصالح الدولة المصرية.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

استعرض برنامج صباح الخير يامصر المذاع على القناة الأولى المصرية  أهم الأخبار المحلية وكان أهمها كلمة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أمنياته في إنجاح الحوار الوطني لصالح الدولة المصرية.

 

وقال "السيسي": "أتطلع بنفسي إلى المشاركة في مراحله النهائية وفي النهاية وأتمنى لكم النجاح والتوفيق في هذه المهمة الوطنية العظيمة واتوجه بالشكر والتقدير لكافة الشكر على القائمين عليها وعلى تنظيمها، فمصرنا العزيزة الغالية تستحق أن نبذل من أجلها الجهد والعرق والدعم وأن تجمعنا على حبها فهي الغاية والوسيلة دائما تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

وأضاف خلال كلمتة مسجلة تم إذاعتها في بداية انطلاق الحوار الوطني امس الأربعاء، "أتمنى من الله أن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح والتوفيق ومؤكدا على دعمه المستمر لهذا الحوار وتهيئة كل السبل لإنجاحه وتفعيل مخرجاته في إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة".

الرئيس عبد الفتاح الحوار الوطني الأخبار المحلية النجاح انطلاق الحوار الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

تعليق ميدو على قرار مجلس أبو ظبي بعد انسحاب الزمالك

هزة قوية تضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد بيان المركزي

العاصفة تقترب| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

760 جنيهًا.. مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

تبدأ بـ500 جنيه.. منحة زواج بقانون التأمينات والمعاشات|كيف تحصل عليها؟

ترشيحاتنا

بعد تراجع الدولار.. الجنيه الإسترليني يقفز لأعلى مستوى عالميا منذ يونيو 2022

هدنة تبدأ من اليوم.. جوتيريش يكشف جهود الأمم المتحدة في أزمة السودان

اندلاع حريق هائل بنادي بلدية المحلة.. والدفع بـ 3 سيارات إطفاء |شاهد

أصيب بها الفنان أحمد إبراهيم.. نصائح لتجنب حدوث جلطة المخ

مفاجأة في أسعار الدولار والذهب العالمية.. اعرف التفاصيل

مصر تعزي صربيا في ضحايا واقعة إطلاق نار بمدرسة العاصمة بلجراد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذروا أخذ التليفون والشاحن إلى الحمام.. نهاية مأساوية لمراهقة في إيطاليا| تفاصيل

الإفراج عن الأعلاف| الدواجن تنخفض لهذا السعر

سوء استغلال الأبوة.. بلوجر يستخدم ابنه لزيادة المشاهدات على حساب صحته

نجم يبلع كوكبا.. وتحذير من حدوث هذا الأمر للأرض بعد سنوات

فيديو

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ