الرئيس السيسي: أتمنى إنجاح الحوار الوطني لصالح الدولة المصرية.. فيديو

استعرض برنامج صباح الخير يامصر المذاع على القناة الأولى المصرية أهم الأخبار المحلية وكان أهمها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أمنياته في إنجاح الحوار الوطني لصالح الدولة المصرية.

وقال "السيسي": "أتطلع بنفسي إلى المشاركة في مراحله النهائية وفي النهاية وأتمنى لكم النجاح والتوفيق في هذه المهمة الوطنية العظيمة واتوجه بالشكر والتقدير لكافة الشكر على القائمين عليها وعلى تنظيمها، فمصرنا العزيزة الغالية تستحق أن نبذل من أجلها الجهد والعرق والدعم وأن تجمعنا على حبها فهي الغاية والوسيلة دائما تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

وأضاف خلال كلمتة مسجلة تم إذاعتها في بداية انطلاق الحوار الوطني امس الأربعاء، "أتمنى من الله أن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح والتوفيق ومؤكدا على دعمه المستمر لهذا الحوار وتهيئة كل السبل لإنجاحه وتفعيل مخرجاته في إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة".