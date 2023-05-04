أهم المباريات الرياضية للدوري المصري والإنجليزي اليوم.. اعرف المواعيد|فيديو

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى المصرية أهم الأخبار الرياضية وكان أهمها؛ أن لجنة الانضباط بالكاف ستجتمع لبحث العقوبات المتوقعة على نادي الترجي التونسي قبل مواجهة الاهلي في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا والترجي التونسي مهدد بعقوبات بسبب اعمال الشغب الذي وجهه الفريق ضد شبيبة القبائل الجزائري في اياب ربع نهائي دوري ابطال إفريقيا.

كما سيقام اليوم ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 27 من عمر المسابقة وسيلتقي حرس الحدود مع طلائع الجيش الساعة 7:00 وفي نفس التوقيت سيلتقي المقاولين مع البنك الاهلي والساعه 9:30 بالليل مباراة فيوتشر مع فاركو.

ولعشاق الدوري الانجليزي موعدهم مع مباراة قوية في إطار الجولة 28 المؤجلة من عمر المسابقه سيلتقي فيها مانشستر يونايتد مع برايتون الساعه 10:00 بالليل