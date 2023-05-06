أخبار التعليم ...مصر تحصل على المركز 24 عالمياً في مؤشر SCImago للنشر العلمي.. انطلاق ماراثون امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

المدارس تلتزم بتطبيق 8 ضوابط هامة مع انطلاق امتحانات الترم الثاني اليوم

أعلنت الإدارات التعليمية أن المدارس ملتزمة اليوم بجميع ضوابط امتحانات الترم الثاني 2023 التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.

اليوم .. انطلاق ماراثون امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني بالشرقية

أكد المهندس المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن المديرية أنهت استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023/2022 لمراحل النقل المختلفة دور مايو 2023 ، على مستوى 20 إدارة تعليمية اليوم السبت، وبلغ إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان النقل للفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية 497 ألفا و699 طالبا وطالبة، موزعين على 24 ألفا و883 لجنة فرعية، وإجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان النقل للفصل الدراسي الثاني للمرحلة الإعدادية العامة بلغ 297 ألفا و296 طالبا موزعين على 14 ألفا و864 لجنة فرعية.

رئيس جامعة القاهرة يفتتح مستشفى ومبني طب الأسنان بفرع الشيخ زايد..غدا

برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يفتتح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الفم والأسنان، غدًا الأحد، مستشفى طب الأسنان التعليمي وتطويرات مبنى الكلية بفرع الجامعة بالشيخ زايد، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

دواء جديد .. أستاذ بالمركز القومي للبحوث يزف بشرى سارة لمرضى السرطان

زف الدكتور نبيل يوسف الأستاذ بالمركز القومي للبحوث بشرى سارة إلى مرضى السرطان ، قائلا إن احتمالات الشفاء من مرض السرطان آخذة في التحسن بإستمرار في معظم أنواعه، وذلك بسبب التقدم في أساليب الكشف المبكر عن السرطان وخيارات علاجه.

تعطل سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج| والتعليم: الاختبار متاح حتى 4 عصرا

شكى بعض أولياء الأمور من تعطل سيستم امتحانات “ابناؤنا في الخارج” منذ التاسعة من صباح اليوم في بعض الدول ، ما أربك أبناءهم وجعلهم غير قادرين على الدخول على الامتحان والاجابة عليه.

رئيس جامعة حلوان : الفساد يستهلك المجتمع والاقتصاد ويصنع الأزمات

شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، فعاليات ختام مسابقة أفضل ورقة سياسات في مجال مكافحة الفساد، حيث تأتي هذه المسابقة ضمن سلسلة من الأنشطة الخاصة بمبادرة جريس Grace المعنية بتمكين الشباب في مكافحة الفساد تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة UNODC ووزارة التعليم العالي والتي أطلقتها الجامعة في ديسمبر الماضي.

نسخ PDF| قرارعاجل لإنقاذ الطلاب بعد تعطل سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بشرى سارة لطمأنة الطلاب الذين تعثروا في الدخول على منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023 لاداء امتحان اللغة العربية إلكترونيا اليوم بسبب تعطل منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023 في بعض الدول .

9 أعضاء بهيئة التدريس.. جامعة طنطا تعلن أسماء الفائزين بالجوائز التقديرية والتشجيعية

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة عن موافقة مجلس الجامعة على منح الجوائز التقديرية والتشجيعية لـ 9 أعضاء هيئة تدريس بالجامعة.

مصر تحصل على المركز 24 عالمياً في مؤشر SCImago للنشر العلمي

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المراكز والهيئات البحثية المصرية حققت تقدماً ملحوظاً في مجال النشر الدولي، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن هيئة سيماجو (SCImago) لعام 2022.