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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعطل سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج| والتعليم: الاختبار متاح حتى 4 عصرا

شكاوى من تعطل سيستم
شكاوى من تعطل سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج

شكى بعض أولياء الأمور من تعطل سيستم امتحانات “ابناؤنا في الخارج” منذ التاسعة من صباح اليوم في بعض الدول ، ما أربك أبناءهم وجعلهم غير قادرين على الدخول على الامتحان والاجابة عليه.

وقال الأهالي إن بعض الطلاب لم يفتح معهم سيستم امتحانات “ابناؤنا في الخارج” حتى الآن ، والبعض الآخر دخلوا على صفحة الامتحان لكنهم يعانون من أن “الموقع تقيل”.

وطالب أولياء الطلاب الذين يؤدون امتحانات ابناؤنا في الخارج، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحل أزمة سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج ، أو إصدار قرار بإلغاء الامتحانات الالكترونية لـ ابناؤنا في الخارج وعودة نظام الامتحانات الحضورية حفاظا على مصلحة الطلاب .

التعليم : لا داعي للقلق

ومن جانبها .. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا داعي للقلق بشأن امتحانات ابناؤنا في الخارج ، حيث أن الامتحانات متاحة على منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023 من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً ، وبالتالي الفرصة متاحة للجميع بدون ضغط على الموقع طوال هذه الساعات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتاح للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023  “الإلكترونية” خلال التوقيتات المحددة، القيام بتحميل نسخة إلكترونية (PDF) لنموذج الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، اعتباراً من الساعة 12 مساءً ولمدة 24 ساعة، ويتم رفع ورقة الإجابة فقط بعد حل وكتابة بيانات الطالب عليها بذات المكان على المنصة يوميًا.

جدير بالذكر أن رابط امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023 يمكن الدخول عليه من خلال الضغط على  : https://exam.abroad.moe.gov.eg/ 

ويؤدي اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 ، تلاميذ الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023  في مادة اللغة العربية 

شكاوى من تعطل سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
شكاوى من تعطل سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
شكاوى من تعطل سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
شكاوى من تعطل سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
شكاوى من تعطل سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
شكاوى من تعطل سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
شكاوى من تعطل سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
شكاوى من تعطل سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
شكاوى من تعطل سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
شكاوى من تعطل سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
شكاوى من تعطل سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
شكاوى من تعطل سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
شكاوى من تعطل سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
شكاوى من تعطل سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
شكاوى من تعطل سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
شكاوى من تعطل سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
شكاوى من تعطل سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
شكاوى من تعطل سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
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