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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القصة الكاملة للطفلة فاطمة بعد تعدي والديها عليها بالمحلة.. صور

الطفلة الضحية
الطفلة الضحية

شهدت منطقة سوق اللبن بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب ضبط والدي الطفلة "فاطمة" التي لم يتجاوز عمرها سوي 4 سنوات علي الأكثر لارتكابهما واقعة التعدي بالضرب عليها بسبب خلافات أسرية اندلعت بينهما جراء ترك والدها الشغل بشكل مفاجىء خلال 72 ساعة الماضية .

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وتدخلت العناية الإلهية في إنقاذ حياة الطفلة بعدما تدهورت حالتها الصحية الأمر الذي دفع والديها إلى نقلها إلى طوارىء مستشفى المنصورة الجامعى وتم توجيه الاتهام لهما في تعمد إيذاء طفلة قاصرة وإخطار الجهات المعنية ومنظمات حقوق الطفل ومؤسسات المجتمع المدني.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الدقهلية إخطارا من مأمور قسم أول المنصورة بوصول نقطة طوارىء مستشفي الجامعي طفلة صغيرة تدعي "فاطمة .ا"4 سنوات تعاني من وعكة صحية وآثار اعتداء وحشي ووجود سحجات وكدمات في أماكن متفرقة من جسدها وعلامات حروق وكي في أماكن حساسة من جسدها .

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم المنصورة من ضبط والدي الطفلة واقتيادهما للديوان القسم للتحقيق معهما .

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وبمواجهة والدي الطفلة الضحية ايدا نشوب خلافات أسرية بينهما بسبب ظروف اجتماعية واقتصادية دفعتهما المحاولة التخلص من ابنتهما الطفلة لعدم قدرتها علي إعاشتهما وتحمل نفقات ومصروفاتها المعيشية .

وكشفت التحريات الأمنية أن كلاهما استخدما أدوات حادة وبلاستيكية في واقعة تعذيب الطفلة فضلا عن استخدام مواد حارقة أحدثت إصابتها بشكل عشوائي في أماكن متفرقة من جسدها.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس والدي الطفلة 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان من الجيران بمحل إقامتهما بالمدينة العمالية .

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IMG-20230506-WA0110
IMG-20230506-WA0106
IMG-20230506-WA0106
قاصر طفلة الاب والام اعتداء ابنتهما حرق تعذيب النيابة العامة المحلة طوارىء المنصورة حبس والدي 4 أيام

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