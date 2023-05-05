بسبب التوكتوك.. الأمن يتوصل لقاتل طفل الدقهلية

تمكن أمن الدقهلية من كشف غموض العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 11 عامًا مقيم بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس مقتول وملقى بجوار مصرف بالقرب من عزبة كرم التابعة لمركز المنصورة ليتبين قيام عاطل من التخلص منه لسرقة التوك توك الذي كان يستقله ولوجود عطل بالتوك توك بعد سرقتة تركة وفر هاربًا.



وكانت مديرية أمن الدقهلية ، تلقت إخطارًا من مأمور مركز دكرنس بتغيب الطفل "إبراهيم السيد يونس" 11 عامًا، من قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس منذ خمسة ايام عقب استقلاله توك توك والده للعمل عليه لمساعدة والده في الإنفاق على احتياجات الأسرة ولم يعد إلى الآن.



تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، وضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية ورئيس مباحث المركز للفحص والتوصل إلى مكان اختفاءه وأسباب تغيبه.

و عثر على التوك التوك الخاص به بجوار محطة قطار دكرنس ، وبسؤال الاب أكد بان التوك التوك ملكه وكان فى حوزة نجله أثناء العمل عليه لمساعدته فى تكاليف الحياة ، وباستمرار عملية البحث جرى العثور على جثة الطفل المتغيب بأحد المصارف المائية على بعد 8 كيلو مترات من مكان العثور على التوك توك بين (بني عبيد و قرية ميت فارس )

وتوصلت التحريات الي ان وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى"محمد م .إ"، وشهرتة " أبو نعمة" عاطل ومقيم بذات القرية.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس من ضبط المتحري عنه وبمواجهتة اعترف بإرتكابة الواقعة بعد ان رأى الطفل يقود توك توك وطلب توصيلة الى إحدى الأماكن النائية وقام بالتعدي عليه بالضرب والتخلص منه والقاءه بجوار مروي مائي بسبب كثرة ديونة ورغبتة في التحصل على التوك توك وبيعه.

وأضاف المتهم بمحضر الشرطة، انه بعد التخلص من الطفل فر هاربًا مستقلًا التوك توك الا انه لم يستطع تحريكه بسبب عطل به.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .