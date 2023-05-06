الفن مش رسالة.. عارفة عبد الرسول: اللي عايز دروس يروح الجامع أو الكنسية

‎قالت الفنانة عارفة عبد الرسول، على هامش ندوة أبطال فيلم قمر 14 بمهرجان المركز الكاثوليكي : “أنا ضد مقولة أن الفن رسالة أو بيدي دروس اللي عايز دروس يروح الجامع ولا الكنيسة”.



يذكر أن شهدت فعاليات الدورة الـ71 لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال تكريم عدد من المتميزين من نجوم وصناع الفن والإعلام، وذلك بقاعة النيل للأباء الفرنسيسكان.

وأهدى المهرجان جائزة الريادة السينمائية لكل من الفنانين د. يحيى الفخراني، محمود حميدة، سهير رمزي، هناء الشوربجي.

وذهبت جائزة فريد المزاوي للمخرجة القديرة إنعام محمد علي، وجائزة الأب يوسف مظلوم للفنان سامي مغاوري، وجائزة المركز الخاصة للفنان مدحت صالح.

وأهدى جائزة الإبداع الفني لكل من الكاتب مدحت العدل، والموسيقار هشام نزيه،والناقد الفني نادر عدلي، ومدير التصوير أيمن أبو المكارم، وجائزة التميّز الإعلامي للإعلامي محمود سعد الذى تغيب عن الحضور .