الجيش السوداني: قوات الدعم السريع سرقت مخازن السلع ونهبتها

أعلن الجيش السوداني اليوم الأحد في بيان رسمي أن قوات الدعم السريع سرقت مخازن السلع.

وجاء في بيان الجيش السوداني: "في سلوك غير غريب على منسوبيها ومسلك يبين خلفية هذه المليشيا، اقتحمت مليشيا الدعم السريع مخازن سلعتي بالقرب من مجمع سارية وقامت بنهب جزئي للمخازن".

واضاف البيان : "تحركت قواتنا لمكان الحادثة وقامت بتأمين الموقع بشكل كامل، وستقوم بنقل المخزون إلى مكان آمن".

وكانت قد أصدرت القوات المسلحة السودانية اليوم الأحد، بيانا عاجلاً بشأن تطورات الأوضاع على الأرض والانتهاكات المستمرة لقوات الدعم السريع للهدنة التي أعلنها الجيش الأسبوع الماضي.

وقال البيان الذي نشره مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني على موقع "فيسبوك": "حاولت مجموعة من المليشيا المتمردة الهجوم على قيادة قوات الدفاع الجوي، تم صد الهجوم وتدمير عدد من عربات العدو واستلام 3 عربات قتالية وفر العدو مخلفا عددا من القتلى. اشتبكت قواتنا مع مجموعة من المليشيا المتمردة مساء السبت باتجاه صينية برى، تصدت لهم قواتنا بقوة وفر المتمردين تجاه الجنوب وجاري حصر الخسائر".