بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن انتهاكات الدعم السريع للهدنة

أصدرت القوات المسلحة السودانية اليوم الأحد، بيانا عاجلاً بشأن تطورات الأوضاع على الأرض والانتهاكات المستمرة لقوات الدعم السريع للهدنة التي أعلنها الجيش الأسبوع الماضي.

وقال البيان الذي نشره مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني على موقع "فيسبوك": "حاولت مجموعة من المليشيا المتمردة الهجوم على قيادة قوات الدفاع الجوي، تم صد الهجوم وتدمير عدد من عربات العدو واستلام 3 عربات قتالية وفر العدو مخلفا عددا من القتلى. اشتبكت قواتنا مع مجموعة من المليشيا المتمردة مساء السبت باتجاه صينية برى، تصدت لهم قواتنا بقوة وفر المتمردين تجاه الجنوب وجاري حصر الخسائر".

وأضاف البيان: "تم قتل قناص أجنبي بمنطقة بحري العسكرية ولم توجد بحوزته أوراق ثبوتية لتحديد جنسيته، وسلم سبعة من أفراد العدو لقواتنا بالخرطوم"، مشيرًا إلى أنه "لا يزال عناصر المليشيا المتمردة مستمرين في كسر ونهب البنوك التجارية والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، حيث نهبوا بنك التضامن الإسلامي فرع شارع السيد عبد الرحمن وبنك المال بالخرطوم، ومقر الإدارة العامة للمرور بسوبا ومزارع النفيدي".

وتابع البيان: "نرصد مجموعة تعزيز للعدو مكونة من ٢٥ عربة قتالية تحركت من جنوب دارفور قبل أسبوع وما زالت في طريقها إلى العاصمة، بجانب قوة أخرى على متن ٣٨ عربة متوقفة حاليا في موقع معلوم. تحركت قوة من المتمردين على متن ١٠٠ عربة إلى منطقة الزرق، جاري الرصد".

واستطرد البيان قائلاً: "نجدد الدعوة لأفراد المليشيا المتمردة بالكف عن الاستمرار في مغامرة التمرد الخاسرة والاستفادة من عفو السيد القائد العام بالتبليغ لأقرب قيادة أو منطقة عسكرية، ونشير إلى استعداد القوات المسلحة لتسهيل ترحيل الأجانب منهم إلى بلادهم بسلام في حالة تسليمهم".

مفاوضات جدة

يذكر أن مدينة جدة، تستضيف اعتبارا من السبت، مباحثات بين ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمبادرة سعودية أمريكية.

وقال بيان مشترك، إن السعودية والولايات المتحدة، ترحبان ببدء "المحادثات الأولية" بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وحثتا الجانبين على "الانخراط الجاد في هذه المحادثات"؛ من أجل وقف إطلاق النار.

وكان ممثلون عن طرفي الصراع في السودان، قد وصلوا إلى جدة في وقت سابق؛ لبدء مفاوضات هي الأولى من نوعها برعاية سعودية أمريكية.