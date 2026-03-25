«مبروك البراءة يا بطل» .. عبد الله رشدي يُوجّه رسالة لـ صاحب واقعة فتاة أتوبيس المعادي

علّق الداعية عبد الله رشدي، على براءة المتهم في قضية فتاة الأتوبيس، مُوجهًا رسالةمُؤثرة.

وكتب عبد الله رشدي عبر حسابه على فيسبوك: “قَضَت محكمة جنح المقطم ببراءة المتهم مما نُسِبَ إليه، المتهم أعلن أنه سيقاضي الفتاة لتشويهها لسُمعته، هذا الموقف يمنحنا درساً ألا نصدق المُدَّعِيات. لكننا نصدق الأدلة، وندعم الصادقات، أيضاً يمنحنا درساً ألا نلينَ ونستجيب لحملات الاستعطاف الفارغة”.

وتابع: “تحيةً لكل صاحب حقٍّ ثبَتَ على موقفه حتى يظهرَ الحقُّ، تحيَّة لكل من كان راسخاً كالجبل ولم تُسكتْه الحمْلاتُ الفارغة درسٌ لكل من خاض في الرجل دون دليل لمجرد أن إحداهنَّ اتهمتْه زوراً وبُهتاناً”.

واختتم رشدي: “لا تتعاطفوا مع الادِّعاءات.. ادعموا الأدلةَ وانتظروا أحكام القضاء وكلمة أخيرة للرجل المحترم مبروك البراءة يا بطل”.

براءة المتهم

وكانت قررت محكمة جنح المقطم المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.

وكانت التحقيقات كشفت في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس عن التحريات، أنه وبسؤال مأمور الضبط القضائي شهد بأن تحرياته السرية توصلت إلى تحــرش المتهم لفظيًا بالمجني عليها من خلال التلفظ بألفاظ خادشة للحياء العام ولم تتوصل التحريات عما إذا كانت الألفاظ بغرض حصول على منفعة جنسية من عدمه.

كما أن المتهم لم يتتبع المجني عليها أو يُلامس جسدها وأن تحرياته لم تتوصل إلى صحة واقعة إلقاء المتهم عصا حديدية أو قالب حجري صوب المجني عليها، ونفى شروع المتهم في سرقة هاتف المجني عليها.