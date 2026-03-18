اليوم.. الحكم على الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي

تصدر محكمة القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها على الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي، بأحد المستشفيات الخاصة في التجمع الخامس.



وبدأت تفاصيل القضية عندما اتهم عبد الله رشدي، أحد المستشفيات الخاصة في التجمع الخامس، بواقعة إهمال طبي تسبب في وفاة زوجته، حسب بلاغ تقدم به لأجهزة الأمن بقسم شرطة التجمع الخامس.

وأفاد البلاغ الذي تقدم به عبد الله رشدي، بأن المستشفى تسبب في خطأ طبي أدى إلى دخول زوجته، البالغة من العمر 35 عاما، في حالة حرجة وتوقف قلبها، موضحا أنه جرى وضعها على أجهزة إعاشة حتى وافتها المنية خلال ساعات.