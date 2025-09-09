تفاصيل وسبب وقف سير الدعوى في قضية وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي بالقاهرة الجديدة

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة ، وقف سير دعوى قضية طبيب نساء وتوليد في واقعة اتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي لحين نظر طلب رد المحكمة.

وقررت جهات التحقيق إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي.

وأصدرت النيابة العامة قرارها، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي أدى إلى الوفاة.

وكان حضر الشيخ عبدالله رشدي الجلسة الماضية إلى المحكمة لنظر محاكمة اتهام طبيب نساء وتوليد في التسبب بوفاة زوجته بالقاهرة الجديدة.

قال الشيخ عبدالله رشدي، أنه حضر اليوم لنظر محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة زوجته اثناء اجراء جراحة لعملية الولادة داخل مستشفى بالقاهرة الجديدة.

وأكد الشيخ عبدالله رشدي، في تصريحات صحفية، أنه لا يوجد نية للتصالح في واقعة وفاة زوجته على يد طبيب نساء وتوليد بالقاهرة الجديدة.

وشرح، الشيخ عبدالله رشدي، تفاصيل الواقعة حيث أكد أنه في يوم الواقعة تفاجأ بدخول زوجته في حالة إعياء شديدة، وعقب ذلك ذهب إلى مدير المستشفى وطلب منه الإجراءات الطبيبة.

وأكد، أنه طلب من مدير المستشفى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب في وفاة زوجته، مؤكدا أنه لن يترك حق زوجته.