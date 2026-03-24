الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

محستش إني لوحدي| المتهم بواقعة فتاة الأتوبيس في أول تعليق بعد البراءة: الناس كلها كانت معايا

خاص صدى البلد

قضت محكمة جنح المقطم ببراءة أسامة محمد المتهم في واقعة التحرش المعروفة إعلاميا باسم "فتاة الأتوبيس"، كما رفضت المحكمة الدعوى المدنية.

أشكر أهلي وناسي وأصحابي وجيراني

وفي أول تعليق للمتهم بعد براءته، قال أسامة محمد: "أحب أشكر الشعب المصري، وأشكر وكيل النائب العام، وأشكر الحكومة المصرية، وأشكر كل اللي كانوا موجودين حوليّ من أهلي وناسي وأصحابي وجيراني".

وأضاف أسامة: " أشكر بالأخص المستشار زياد اللي وقف معايا وساندني طول الفترة اللي فاتت دي، وبأمانة وصراحة يعني ماتأخرش عليّ ولا لحظة ولا حسيت إن أنا لوحدي".

واستطرد: "أشكر المستشار علي فايز، أشكر برضه على اللي هو عمله معايا ووقوفه جنبي وإنه ماسبنيش وبرضه كان دايماً داعم ليّ ويطمني ويقول لي ماتقلقش الناس كلها معاك، وكان دايماً يطمني برضه وماسبنيش في أي لحظة."

براءة المتهم 

وكانت قررت محكمة جنح المقطم المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.

وكانت التحقيقات كشفت في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس عن التحريات، أنه وبسؤال مأمور الضبط القضائي شهد بأن تحرياته السرية توصلت إلى تحــرش المتهم لفظيًا بالمجني عليها من خلال التلفظ بألفاظ خادشة للحياء العام ولم تتوصل التحريات عما إذا كانت الألفاظ بغرض حصول على منفعة جنسية من عدمه.

كما أن المتهم لم يتتبع المجني عليها أو يُلامس جسدها وأن تحرياته لم تتوصل إلى صحة واقعة إلقاء المتهم عصا حديدية أو قالب حجري صوب المجني عليها، ونفى شروع المتهم في سرقة هاتف المجني عليها.

ملابسات مقاطع الفيديو 

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تضرر صاحبة الحساب من أحد الأشخاص لاتهامه بالتحرش بها ومحاولة سرقتها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وتتبعها عقب ذلك إلى داخل أحد أتوبيسات النقل العام.

وبالفحص وسؤال الشاكية (موظفة بإحدى الشركات- مقيمة بمحافظة السويس) أقرت بأنها حال خروجها من مقر عملها الكائن بدائرة القسم تحرش الشخص الظاهر بمقاطع الفيديو لفظيًا بها وتتبعها حال استقلالها أحد أتوبيسات النقل العام.

وتم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقاطع الفيديو (عامل – مقيم بمحافظة الدقهلية)، وبمواجهته أنكر ارتكابه الواقعة، أو سابقة تقابله مع المجني عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

فتاة الأتوبيس أسامة محمد مريم شوقي التحرش واقعة التحرش

