على حافة الاستهداف.. هل يقود ضرب مفاعل ديمونا المنطقة إلى مواجهة نووية شاملة؟

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، عاد الحديث مجددًا عن استهداف المنشآت النووية كأحد أبرز أدوات الضغط العسكري والسياسي، وسط تحذيرات من تداعيات كارثية قد تطال المنطقة بأكملها.

وفي هذا السياق، يبرز مفاعل ديمونا كأحد أخطر وأهم الأهداف الاستراتيجية، نظرًا لما يمثله من ركيزة أساسية في برنامج الردع الإسرائيلي غير المعلن، ودوره المحوري في موازين القوة بالمنطقة.

ويعيد طرح هذا السيناريو إلى الواجهة تساؤلات حول حدود التصعيد المحتمل، ومدى استعداد الأطراف المختلفة للذهاب نحو استهداف بنى تحتية شديدة الحساسية، بما يحمله ذلك من مخاطر بيئية وأمنية عابرة للحدود، قد تتجاوز الحسابات العسكرية التقليدية.

وبين حسابات الردع وتوازنات القوى، يظل مفاعل ديمونا في قلب معادلة معقدة تختلط فيها السياسة بالأمن، وتتصاعد معها المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهات أكثر خطورة.

أستاذ سياسة: استهداف مفاعل ديمونا تجاوز لخط أحمر وجودي.. وقد يشعل أخطر رد عسكري ويهدد بكارثة إشعاعية إقليمية





وأوضح أن مفاعل ديمونا، المعروف رسميًا باسم مركز شمعون بيريز للأبحاث النووية، يمثل الركيزة الأساسية للبرنامج النووي الإسرائيلي، حيث بدأ تشغيله منذ ستينيات القرن الماضي، ويعتقد أنه المصدر الرئيسي للمواد النووية التي استخدمتها إسرائيل في بناء ترسانتها النووية، لافتًا إلى أنه بمثابة العقل النووي ورمز الردع الاستراتيجي للدولة.

وأشار الزغبي إلى أن استهداف المفاعل نظريًا ممكن، لكنه من بين أصعب الأهداف العسكرية في الشرق الأوسط، مرجعًا ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها التحصين العسكري الشديد، إذ تحيط به طبقات متعددة من أنظمة الدفاع الجوي، إلى جانب أنظمة إنذار مبكر وقواعد عسكرية قريبة، ما يجعله من أكثر المواقع حماية داخل إسرائيل.

منشآت تحت الأرض تزيد من صعوبة الاستهداف

وأضاف أن جزءًا كبيرًا من منشآت البرنامج النووي يقع تحت الأرض، حيث تم توزيع المرافق الحساسة داخل مجمعات محصنة، وهو ما يزيد من تعقيد أي محاولة لاستهدافه.

تدمير ديمونا يتطلب أسلحة خارقة وضربات متتالية دقيقة



وتابع أن تدمير المفاعل بالكامل يتطلب قدرات عسكرية استثنائية، مثل صواريخ دقيقة وثقيلة، أو قنابل خارقة للتحصينات، أو تنفيذ ضربات متتالية عالية الدقة، وهو ما يجعل تحقيق اختراق حقيقي أمرًا بالغ الصعوبة.

وحذر من أن أي استهداف مباشر قد يؤدي إلى سيناريوهات بالغة الخطورة، في مقدمتها تسرب مواد مشعة أو تشكل سحابة إشعاعية قد تنتشر وفق اتجاهات الرياح، بما يهدد نطاقًا إقليميًا واسعًا.

وفيما يتعلق بالتصعيد المحتمل، أوضح الزغبي أن التلويح بضرب ديمونا يحمل دلالتين أساسيتين: الأولى أن المفاعل يمثل هدفًا رمزيًا في سياق الصراع، والثانية أن الدفاعات الإسرائيلية المحيطة به تعكس مستوى الحماية الاستثنائي له.

وأكد أن استهداف ديمونا يُصنف في العقيدة الإسرائيلية كتهديد وجودي للدولة، ما قد يدفع إلى ردود فعل تصعيدية متعددة، مشيرًا إلى أن السيناريو الأول يتمثل في شن ضربات جوية هائلة على البنية التحتية العسكرية للدولة المهاجمة، بينما يشمل السيناريو الثاني تدمير البرنامج النووي للخصم بشكل كامل.

واختتم تصريحاته بالتحذير من السيناريو الأخطر، وهو التصعيد الشامل الذي قد يصل إلى استخدام الردع النووي، في حال شعرت إسرائيل بأن وجودها مهدد، موضحًا أن هذا ما يُعرف في العقيدة الاستراتيجية بـخيار شمشون، أي اللجوء إلى أقصى درجات القوة عند تهديد بقاء الدولة.