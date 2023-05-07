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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمدة 10 سنوات.. 5 سيارات جديدة ذات تكلفة صيانة منخفضة |اعرف مواصفاتها

سيارات ذات تكلفة
سيارات ذات تكلفة صيانة منخفضة

يبحث المواطنون المقبلون علي شراء سيارة جديدة عن سيارات ذات تكلفة صيانة منخفضة، خصوصًا بعد ما أصبحت صيانة السيارات مرتفعة الثمن بسبب ارتفاع الأسعار عالميًا، وبالتالي قامت شركات صناعة السيارات بتقديم سيارات جديدة، بالإضافة إلي العديد من المميزات التي تقدم من خلال خدمة ما بعد البيع .

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ويقدم موقع صدى البلد 5 سيارات مختلفة بتخفيضات صيانة تصل لمدة 10 سنوات:

1- نيسان سنترا

تتسارع سيارة نيسان سنترا من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، وتستهلك 8.9 لتر من الوقود لقطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة، بفضل محركها الذى يصل سعتة الي 1600 كم/ساعة، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران 154 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 52 لترًا، وتخرج قوة 118 حصانًا، وتصل سرعتها القصوي الي 180 كم/ساعة .

نيسان سنترا 2023

تباع سيارة نيسان سنترا موديل 2023 بسعر 581 ألف جنيه، وتكلفة صيانتها لمدة 10 سنوات تصل الي 36 ألف جنيه مصري تقريبا.

2- تويوتا كامري

تستهلك سيارة تويوتا كامري 8.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.3 ثانية، وتملك علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وبها محرك سعة 2500 سي سي، وتنتج قوة 178 حصانًا، وتصل سرعة تويوتا كامري القصوى الي 195 كم/ساعة.

تويوتا كامري 2023

سعر سيارة تويوتا كامري موديل 2023 يصل الي 4 مليون و 200 ألف جنيه، وتكلفة صيانتها لمدة 10 سنوات تصل الي 77 ألف جنيه مصري تقريبا.

3- تويوتا راف فور

تستخدم سيارة تويوتا راف فور ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وبها محرك سعة 2500 سي سي، وتنتج قوة 203 حصان، ويصل سعة خزان وقودها الي 55 لترًا، وتنتج عزم أقصي للدوران 243 نيوتن/متر، وتستهلك 8.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

تويوتا راف فور موديل 2022 

يصل سعر تويوتا راف فور موديل 2022 الي مليون و 830 ألف جنيه،  وتكلفة صيانتها لمدة 10 سنوات تصل الي 92 ألف جنيه مصري تقريبا.

4- لكزس ES

يصل سعة خزان وقود سيارة لكزس ES الي 60 لتر، وتنتج عزم أقصي للدوران 356 نيوتن/متر، وتخرج قوة 300 حصان، ويصل سعة محرك سيارة لكزس ES الي 3500 سي سي، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الي 230 كم/ساعة، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.8 ثانية، وتستهلك 13.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

 لكزس ES موديل 2023

تأتي سيارة لكزس ES موديل 2023 بسعر مليون و 992 ألف جنيه مصري،  وتكلفة صيانتها لمدة 10 سنوات تصل الي 94 ألف جنيه مصري تقريبا.

5- فورد إيدج

تنتج سيارة فورد إيدج قوة 250 حصان، بفضل محركها الذى يصل سعته الي 2000 سي سي، ويصل سعة خزان وقودها الي 70 لتر، وتملك ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتخرج عزم دوران يصل الي 373 نيوتن/متر.

فورد إيدج موديل 2023 


تتوافر سيارة فورد إيدج موديل 2023 بسعر مليون و 152 ألف جنيه،  وتكلفة صيانتها لمدة 10 سنوات تصل الي 98 ألف جنيه مصري تقريبا .

نيسان سنترا تويوتا كامري تويوتا راف فور لكزس ES فورد ايدج

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