أخبار الفن.. وفاء مكي: استغثت بميار الببلاوي من 23 سنة.. وتعرض جميل المغازي لوعكة صحية فى الرياض

نشر قسم الفن عدد من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

كشفت الفنانة وفاء مكي عن تفاصيل شهادة الفنانة ميار الببلاوي والتي تكشف فيها عن براءتها فى قضية تعذيبها للخادمات ، والتى حكم عليها بها بالسجن عشر سنوات.

وتابعت وفاء مكي، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد قائلة : الأمر بدأ باتهامي بتعذيب الخادمات منذ ما يقرب من 23 عاماً ، وحينها ارسلت لي ميار الببلاوي خطاب كشفت فيه أن لديها شهادة تساعد فى براءتي ، إلا أنها اختفت بعد ذلك، وكنت أرسل لها حينها استغاثات لتحضر من أجل الادلاء بشهادتها ، إلا أنها اختفت لمدة 7 شهور.

وأضافت وفاء مكي : لم تظهر ميار الببلاوي 7 شهور كاملة الي ان تم الحكم علي بالسجن لمدة 10 سنوات ، ومؤخراً واثناء انتخابات نقابة المهن التمثيلية حضرت لي زميلتنا هند عاكف ، وكشفت لي ان “ الببلاوي ” تعاني من مشاكل فى القلب ، وتريد أن تدلو بشهادتها ، لكني حينها كنت غاضبة منها بشكل كبير .

غادر الفنان أحمد إبراهيم غرفة العناية المركزة بعد أيام من إصابته بجلطة فى المخ أدت إلى مكوثه الأيام الماضية داخل العناية المركزة.

ويستكمل الفنان أحمد إبراهيم علاجه فى غرفة عادية بالإضافة إلى خضوعه لجلسات علاج طبيعي.

وأعلن الفنان محمد علي رزق، إصابة الفنان أحمد إبراهيم بجلطة في المخ، من خلال منشور له على حسابه على فيسبوك.

انطلقت مساء أمس الأحد ٧ مايو فى السابعة مساء من مقر الجمعية الملكيه برمسيس الدورة السابعة من الاحتفال بعيد الأب والتى تنظمها منظمة الأمم المتحده للفنون برئاسة دكتور نبيل رزق وتم منح درع الاب القدوه لعدد من الفنانين والشخصيات العامة بحضور وزيرة التضامن د نيفين القباج .

ومنحت منظمة الأمم المتحدة للفنون الدكتوراه الفخرية للفنانة سمية الخشاب ,كما منح عدد من جوائز الإبداع الفنى لعدد من الشخصيات وهم الفنانة ماجدة نور الدين، والفنان عصام السقا والفنان أحمد فهيم والفنان حمزة العيلى والإعلامية دينا حويدق وغيرهم.

صرحت ابنة المخرج جميل جميل المغازى عن تعرض والدها لوعكة صحية أثناء ذهابه لحفل روائع الموجي بالرياض دخل على أثرها إلى المستشفى.

وأضافت ابنة المخرج جميل جميل المغازى :"تكفلت الشركة المنظمة لحفل روائع الموجى بعلاج والدى، ومن المقرر أن يعود للقاهرة الأيام القلية المقبلة".

شهدت المملكة العربية السعودية أمس الخميس، ليلة حافلة مليئة بالأحداث بسبب حفل “روائع الموجي” الذي اقيم على مسرح أبو بكر سالم وسط حضور عدد كبير من نجوم الغناء العربي، نستعرض لكم أبرز ما جاء بالحفل من خلال التقرير التالي: