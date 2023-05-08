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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميار الببلاوي تبرئ وفاء مكي من قضية تعذيب الخادمات l القصة كاملة

وفاء مكي
وفاء مكي

خلال الساعات الماضية أعيد فتح ملف قضية الفنانة وفاء مكي إعلاميا ، بعد الحكم عليها في تلك القضية منذ أكثر من 23 عاما بالسجن عشر سنوات بتهمة تعذيب خادمتين كانتا تعملان لديها . 

وفاء مكي 
ميار الببلاوي 

وعلي الرغم من مرور كل تلك السنوات ، إلا أن إعادة فتح القضية إعلاميا، جاء بسبب شهادة من الفنانة ميار الببلاوي كانت قد أخفتها 23 عاما ، بسبب تعرضها للتهديد. 

 

وفي السطور التالية نرصد القصة كاملة : 

القصة بدأت خلال الساعات الماضية بعدما ظهرت الفنانة وفاء مكي في احد البرامج التليفزيونية وأكدت زميلتها الفنانة هند عاكف أن ميار الببلاوي تحدثت معها بخصوص إخفائها شهادة براءة الفنانة وفاء مكي منذ ما يقرب من 23 عاما وأنها ترغب في الظهور والإدلاء بالشهادة حتي تتخلص من عقدة الذنب. 

وبالعودة إلى قضية الفنانة وفاء مكي فإنها كانت قد اتهمت بتغذيب وحرق الخادمات لديها ، وبالفعل بدأت التحقيقات ، وتم الحكم عليها بالسجن 10 سنوات في تلك القضية التي كانت تشغل الرأي العام حينها ، وتعرض الفنانة وفاء مكي بعدها الي هجوم كبير ، ولا تزال توابعها تطاردها حتي الآن . 

 

وفاء مكي 

ولم يمر عدة ساعات حتى خرجت الفنانة ميار الببلاوي في احد البرامج التليفزيونية لتكشف الحقيقة كاملة وتوضح تفاصيل شهادتها التي احتفظت بها علي مدار 23 عاما . 

وكشفت ميار الببلاوي أنها بعد ولادة ابنها الوحيد محمد كانت تريد فتيات لمساعدتها في أعمال المنزل وبالفعل استعانت باحدى السيدات اللاتي يقمن بجلب بعض الفتيات صغيرات السن من احدى القرى للعمل في المنازل ، واكتشفت حينها “ الببلاوي ” ان واحدة من الفتيات تعاني الصلع ، إلا أن السيدة المذكورة أكدت لها أنه مرض جلدي وان الفتاه كانت تعمل لدي الفنانة وفاء مكي. 

ميار الببلاوي 

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وشرحت ميار الببلاوي انها رفضت تعيين الخادمتين خوفا علي نفل اي مرض جلدي الي ابنها الرضيع ، وبعدها فوجئت بأن الفنانة وفاء مكي متهمة بتعذيبها، وحين حاولت الذهاب للإدلاء بشهادتها فوجئت ان هناك خطاب تهديد بقتل ابنها في حال قيامها بذلك ، ليقوم زوجها السابق بالسفر معها الي سوريا ، وعاد بها بعد 7 اشهر. 

وفاء مكي

وقالت ميار الببلاوي إن هذا ليس فقط كل ما تمتلكه من معلومات ولكن بعد مرور 23 عاما قابلت السيدة التي كانت برفقة الخادمات مصادفة وقالت لها إن شخص ما هو من دفع الي والد الفتيات حتي يقوم بحرقهما بعد ان اعطي لهن منوما ، واتهم وفاء مكي بذلك ، حيث كان يرغب في الانتقام منها.

وفاء مكى الفنانة وفاء مكي الفنانة ميار الببلاوي ميار الببلاوي

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