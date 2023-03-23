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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وفاء مكي تبكي على الهواء: ابني تعبان والحقنة بـ4 آلاف جنيه

وفاء مكي
وفاء مكي

دخلت الفنانة وفاء مكي، في نوبة بكاء على الهواء بسبب مرض نجلها عمر، قائلة: "أصيب بفيروس في جهاز المناعة وهو في كي جي 2 ، والطبيب أعطى كورس علاج لمدة 6 أشهر والحقنة الواحدة ثمنها 4 آلاف جنيه.

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مبيحبوش البنات.. وفاء مكي: أهل أبويا صعايدة طردوا أمي بعد خلفتني


واسترجعت الفنانة وفاء مكي خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الكثير من الذكريات والأسرار في حياتها الشخصية، لافتة إلى أنها تعلمت الصدق والصراحة والوضوح والالتزام والاحترام من جميع الأساتذة الذين عملت معهم خلال تاريخها الفني، وتفتقدهم الآن في حياتيها.


وكشفت سبب طلاق والدتها، قائلة: والدي قام بطلاق والدتي بسببي لإنجابها بنت، لأن أهل أبويا صعايدة مبيحبوش البنات واشترطوا على والدتي لو أنجبت بنت ما تجييش تاني.
تابعت، والدتي لعبت دور  دور الأب والأم في حياتي بعد طلاقها، مضيفة:  أمي تعبت معايا كتير جدا وتعرضت للظلم في حياتها، مضيفة: عشت طفولة مدللة لأني كنت بنت حلوة ووحيدة أبويا وأمي.

طلاق خط احمر جهاز المناعة وفاء مكى محمد موسى

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