وفاء مكي تبكي على الهواء: ابني تعبان والحقنة بـ4 آلاف جنيه

دخلت الفنانة وفاء مكي، في نوبة بكاء على الهواء بسبب مرض نجلها عمر، قائلة: "أصيب بفيروس في جهاز المناعة وهو في كي جي 2 ، والطبيب أعطى كورس علاج لمدة 6 أشهر والحقنة الواحدة ثمنها 4 آلاف جنيه.



واسترجعت الفنانة وفاء مكي خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الكثير من الذكريات والأسرار في حياتها الشخصية، لافتة إلى أنها تعلمت الصدق والصراحة والوضوح والالتزام والاحترام من جميع الأساتذة الذين عملت معهم خلال تاريخها الفني، وتفتقدهم الآن في حياتيها.



وكشفت سبب طلاق والدتها، قائلة: والدي قام بطلاق والدتي بسببي لإنجابها بنت، لأن أهل أبويا صعايدة مبيحبوش البنات واشترطوا على والدتي لو أنجبت بنت ما تجييش تاني.

تابعت، والدتي لعبت دور دور الأب والأم في حياتي بعد طلاقها، مضيفة: أمي تعبت معايا كتير جدا وتعرضت للظلم في حياتها، مضيفة: عشت طفولة مدللة لأني كنت بنت حلوة ووحيدة أبويا وأمي.