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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد دليل لبراءتها| وفاء مكي : استغثت بميار الببلاوي من 23 سنة ..خاص

وفاء مكي
وفاء مكي

كشفت الفنانة وفاء مكي عن تفاصيل شهادة الفنانة ميار الببلاوي والتي تكشف فيها عن براءتها فى قضية تعذيبها للخادمات ، والتى حكم عليها بها بالسجن عشر سنوات. 

وتابعت وفاء مكي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد قائلة : الأمر بدأ باتهامي بتعذيب الخادمات منذ ما يقرب من 23 عاماً ، وحينها ارسلت لي ميار الببلاوي خطاب كشفت فيه ان لديها شهادة تساعد فى براءتي ، الا انها اختفت بعد ذلك، وكنت أرسل لها حينها استغاثات لتحضر من أجل الادلاء بشهادتها ، الا انها اختفت لمدة 7 شهور. 

وأضافت وفاء مكي : لم تظهر ميار الببلاوي 7 شهور كاملة الي ان تم الحكم علي بالسجن لمدة 10 سنوات ، ومؤخراً واثناء انتخابات نقابة المهن التمثيلية حضرت لي زميلتنا هند عاكف ، وكشفت لي ان “ الببلاوي ” تعاني من مشاكل فى القلب ، وتريد ان تدلو بشهادتها ، لكني حينها كنت غاضبة منها بشكل كبير .

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واستكملت وفاء مكي : لم أكن على علم بان ميار الببلاوي تم تهديدها بقتل ابنها وان زوجها حينها قام باجبارها على السفر الى بلده سوريا .

واضافت وفاء مكي حديثها  : لوكنت ميار الببلاوي ادلت بتلك الشهادة من 23 عام لكان الامر تغير تماماً ، وما كنت سجنت لمدة 10 سنوات فى قضية تعذيب الخادمات. 

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