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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد غياب.. ميار الببلاوي تظهر بإطلالة تكشف أناقتها وجمالها| شاهد

ميار الببلاوي
ميار الببلاوي

 

 

شاركت الفنانة والمذيعة ميار الببلاوي جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورًا جديدة لها.


تألقت ميار الببلاوي في الصور بإطلالة محتشمة بعد غياب طويل من السوشيال ميديا، واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، حيث تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها مما زاد من أناقتها وجاذبيتها أيضا.


وتقدم الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي  حاليًا برنامج «أحلى الكلام» على شاشة قناة «الشمس»، حيث تستضيف خلاله العديد من الدعاة وأساتذة جامعة الأزهر.

 
وعلى جانب آخر، كان مسلسل آه من حواء هو آخر أعمال ميار الببلاوي عام 2016، وضم عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم سارة محمد، منال سلامة، وفاء سالم، مادلين طبر، رحاب الجمل، ومن تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج وائل فهمي عبد الحميد، كما شاركت في مسلسل ستات قادرة بالتعاون مع عبير صبري ونجلاء بدر.


ميار الببلاوي شاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية، قبل ارتدائها للحجاب، الذي قدمت به أيضا اكثر من عمل، ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها: "رد قلبي"، "ديسكو ديسكو"، إنذار بالطاعة"، "رجل آيل للسقوط"، "وداعا للعزوبية"، "أهالينا".

 

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٣١٦_٠٦٠٧٠٤
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IMG_٢٠٢٣٠٣١٦_٠٦٠٦٥١
IMG_٢٠٢٣٠٣١٦_٠٦٠٦٣٨
IMG_٢٠٢٣٠٣١٦_٠٦٠٦٣٨
ميار الببلاوي قناة الشمس الفنانة المعتزلة اعمال ميار الببلاوى اطلالة محتشمة

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