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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

في زيارتها مستشفى بروك بـ السيدة زينب| قصة حمار تعاطفت معه ملكة بريطانيا

تعاطف الملكة كاميلا
تعاطف الملكة كاميلا مع حمار بمستشفى بروك بالسيدة زينب

في زيارتها الأخيرة إلى مصر في نوفمبر 2021، حرصت كاملا دوقة كورنوال سابقا وملكة بريطانيا حاليا، على زيارة مستشفى بروك للحيوانات في القاهرة، مع زوجها الأمير تشارلز آنذاك والملك حاليا، خلال زيارتهما لمصر. 

وفي اليوم العالمي للحمار الذي يوافق 8 مايو، يسترجع “صدى البلد” كواليس زيارتها، وقد أبدت إعجابها بالمستشفى وأعربت عن تقديرها لجهود المسؤولين والأطباء، إذ تعتبر مستشفى بروك للحيوانات جمعية خيرية تدير مستشفى طب بيطري يهتم بحالات مثل الحيوانات العاملة والأسر التي ترعاها.

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 تأسس المستشفى في القاهرة عام 1934، ويهدف إلى تقديم الخدمات البيطرية المجانية للخيول والبغال والحمير التي تعمل في القاهرة والإسكندرية والأقصر وإدفو وأسوان ومطروح في ظروف غير طبيعية من حيث شدة الحرارة وكثرة العمل ومشقته، مع ظروف صحية وغذائية متدنية.

ولفت نظرها حمار مُصاب بأمراض بالغة، بل وتعاطفت معه وعلى حد وصف الأطباء حينها خصصت الجزء الأكبر للسؤال عن حالته والعلاج الموصوف.

وتفاعلت الدوقة مع الحمار المريض بشكل واضح، ولمسته بيدها للتأكد من حالته الصحية، واستفسرت عن سبب مرضه وطريقة علاجه.

وتعتبر زيارة الدوقة كاميلا لمستشفى "بروك" الخيرية لعلاج الحيوانات مؤشرًا على اهتمام العائلة المالكة البريطانية بصحة الحيوانات، وتعزز الدور الذي تلعبه المؤسسات الخيرية في العناية بالحيوانات المريضة والمحتاجة.

وقد تم نشر صور للدوقة كاميلا بجوار الحمار المريض، وهو ما جعل الحمار يحظى بشعبية كبيرة في مصر ويتم تداول الصور على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الدوقة كاميلا السيدة زينب الخدمات البيطرية الأمير تشارلز

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